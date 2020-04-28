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28.04.2020 10:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Казанские студенты обнаружили свои дипломные работы на продаже в Сети

Текст: Олег Платонов

Вчерашние студенты Казанского федерального университета обнаружили, что их выпускные квалификационные работы выложены на одном из сайтов, торгующих готовыми научными трудами. Стоимость их примерно от 2 000 до 5 000 рублей.

Дипломные работы студентов предложили проверять через антиплагиат

"Это сделано без нашего ведома и согласия, хотя ресурс, якобы, не публикует работы без согласия автора и в обязательном порядке делится прибылью от каждой реализованной продажи, - написала в соцсетях одна из пострадавших.

Как стало известно корреспонденту "РГ", вуз готовит обращение в прокуратуру РТ по данной ситуации. Однако, прокуратура уже сама начала проверку по данному факту.

Руководитель высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский уверен, что никакого "слива интеллектуальной собственности в виде дипломных работ в открытый доступ" КФУ не осуществляет. "Наоборот, все выпускные квалификационные работы обучающихся, равно как и все планируемые к защите диссертации, публикуются на официальном сайте КФУ, как раз, с целью защиты прав авторов. По закону, вуз не только имеет право, но и обязан размещать материалы выпускных квалификационных работ обучающихся

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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- Недобросовестные пользователи могут "скачать" научные работы, опубликовать на другом сайте или представить как свой авторский труд для дальнейшей продажи, - отметил проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Эти действия бессмысленны потому что воспользоваться этой работой нельзя, так как все научные труды проходит проверку через систему "Антиплагиат" на предмет заимствований. Система тут же найдет совпадения с теми материалами, которые опубликованы на сайте КФУ. - Помимо защиты авторских прав такая открытость позволяет всем работодателям, общественности судить о качестве образования в Казанском университете.

Леонид Толчинский призывает не вестись на уловки мошенников, продающих то, что и без них бесплатно есть в открытом доступе.

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