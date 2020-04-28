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28.04.2020 12:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Протянули руку помощи

Региональные НКО перестроили работу в период самоизоляции
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Экономика Поволжья № 92(8146)
До 1 июня продлили срок предоставления ежегодной отчетности некоммерческим организациям, которую раньше сдавали до 15 апреля. Кроме того, НКО не будут проверять до конца года.
Фото: Центр городских волонтеров
Петербургские волонтеры сняли видеоролик о своей работе

Как сообщили в правительстве Пензенской области, в 2020 году более 20,5 миллиона рублей запланировано в рамках региональной поддержки некоммерческого сектора, из них свыше семи миллионов - в виде грантов на реализацию социальных инициатив. Получателей определят по конкурсу, заявки на который будут приниматься дистанционно через электронную платформу.

На средства из Фонда президентских грантов претендуют 67 пензенских проектов. Тем же, кто уже выиграл, пришлось изменить формат работы в новых условиях. Фонд президентских грантов идет навстречу и вносит изменения в график контрольных точек по каждому проекту индивидуально.

- Мы успели провести обучающий семинар для ребят, которые будут работать с открытыми базами данных, выполняя запросы пензенцев о судьбах конкретных солдат Великой Отечественной войны. А два мероприятия прошли в формате онлайн-вебинаров. Признаться, мне это даже понравилось, - говорит председатель регионального совета ООД "Поисковое движение России" Лариса Казакова.

На дистанционную работу перешли не только школьники, но и убеленные сединами добровольцы, теперь они объединяются в социальных сетях. Запустили флешмоб на исполнение песен военных лет, а палки для скандинавской ходьбы теперь используют как гимнастический снаряд.

Во время пандемии НКО объединились для помощи лицам, наиболее нуждающимся в поддержке. Во всех городских округах и муниципальных районах работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты пожилым людям. В регионе созданы координационные волонтерские штабы.

- У нас действуют 200 волонтеров в Пензе и 700 - по области. Мы активно сотрудничаем со всеми поликлиниками по доставке бесплатных лекарств пациентам из группы риска. В день объезжаем до ста адресов, - говорит глава регионального исполкома ОНФ Сергей Мельников, который сам за четыре дня накатал по городу 600 километров.

Фото: Роман Мерзляков/"РГ"
Волонтеры Волгограда приносят пенсионерам продукты на дом

Волонтеры безвозмездно доставляют ночью на работу и обратно медиков. Начали взаимодействовать с Фондом социального страхования и развозить средства реабилитации инвалидам на дом.

Недавно специально для врачей азербайджанская община привезла в больницу 10 ящиков апельсинов и яблок. А представитель цыганской диаспоры и руководитель региональной общественной организации социальной поддержки населения "Паруса надежды" Андрей Оглы оказал гуманитарную помощь цыганским семьям из Чемодановского сельсовета.

В Пензенской области создан Фонд помощи пострадавшим от коронавируса, в который перечисляют средства местные предприятия и частные лица. На сегодня собрали более шести миллионов рублей.

Компетентно

Дмитрий Шлыков, координатор регионального движения "Волонтеры Победы":

- НКО готовятся к празднованию 75-й годовщины Победы. Мы приняли решение раздать георгиевские ленты тем, кто сейчас находится на передовой: медработникам, сотрудникам полиции и ГИБДД, а также пожилым людям и ветеранам, находящимся на самоизоляции, вместе с доставкой продуктов питания и медикаментов.

Контакты

Региональные волонтерские штабы по помощи людям в ситуации распространения коронавирусной инфекции в Пензенской области: 8-800-200-34-11, 8 (8412) 56-42-68, 8 (8412) 54-18-98.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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