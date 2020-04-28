Пермяк спрятал 6 кг наркотиков под формой сотрудников ФССП

В Перми завершилось расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи № 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчину задержали, когда он на попутном автомобиле прибыл в Пермь из Санкт-Петербурга.

В ходе обыска в багажнике машины оперативники обнаружили сумку, в которой находилось более шести килограммов наркотиков синтетического и растительного происхождения. Свертки с запрещенными веществами были накрыты формой Федеральной службы судебных приставов. Злоумышленник предполагал, что, завидев форму, сотрудники полиции не станут проверять его сумку.

Сейчас житель Перми находится под стражей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.