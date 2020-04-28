В Башкирии на дороге опрокинулась скорая помощь

В Белебее произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Произошла авария около девяти часов утра по московскому времени на пересечении улиц Красная и Войкова. На дороге столкнулись Renault Sandero и автомобиль скорой медицинской помощи "УАЗ". Удар был такой силы, что "скорая" опрокинулась на проезжей части.

Но к счастью, в аварии никто не пострадал. Уточняется, что скорая помощь ехала на вызов с включенными проблесковыми маячками.