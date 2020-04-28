В Прикамье продавец салона сотовой связи тайно оформила кредит на клиента

В городе Чусовом Пермского края перед судом предстанет 31-летняя местная жительница. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи №159 УК РФ "Мошенничество".

Как пояснили в ГУ МВД России по региону, следствием установлено, что женщина, работая в салоне сотовой связи, использовала личные данные покупателей, которые ранее приобретали мобильные устройства в кредит. От лица одного из покупателей она дистанционно обратилась в банк для получения кредита на приобретение двух смартфонов общей стоимостью 18 тысяч рублей. Как только денежные средства поступили на счет салона связи, обвиняемая забрала телефоны себе.

Гражданин, получивший уведомление о наличии задолженности по договору займа, который он не оформлял, обратился с заявлением в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность злоумышленницы и возбудили в отношении нее уголовное дело. Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу.