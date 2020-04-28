Всего за неделю количество вакансий на рынке труда Пермского края, по данным регионального министерства социального развития, сократилось более чем на 10 процентов.

Работодатели снижают свои кадровые запросы в связи с режимом полной самоизоляции граждан. В то же время востребованность специалистов в некоторых отраслях, а также для удаленной надомной работы выросла.

Всего на сегодняшний день на рынке труда региона представлено более 21,5 тысячи вакансий. При этом в некоторых сферах спрос на специалистов традиционно высок. Это не только "Продажи", на которые приходится более трети всех вакансий, но и "Здравоохранение" (1665 вакансий), "Образование" (1399), "Производство" (1012) и ЖКХ (560).

Еще одна тенденция последних недель - рост числа соискателей. Некоторые из них вынужденно ушли в неоплачиваемые отпуска или уволились с предприятий, которые приостановили свою работу. В службу занятости теперь чаще обращаются специалисты рынка недвижимости, гостиничной сферы, предприятий общественного питания, культуры и спорта.

Ощутимое падение спроса на кадры, по данным агентства HeadHanter, в Прикамье наблюдается в сферах "Спорт и красота" (минус 42 процента), "Туризм и рестораны" (минус 56), "Домашний персонал" (минус 78), "Банки" (минус 44 процента). Но эти сегменты регионального рынка, как правило, не содержат большого количества вакансий. Пермский край - это в первую очередь промышленный регион, многие предприятия здесь продолжают работать даже в период всеобщей изоляции и по-прежнему нуждаются в производственном персонале. Поэтому высокий спрос на специалистов сохраняется в профессиональных сферах "Производство", "Строительство" и "Административный персонал".

- Изменения на рынке труда Прикамья ощутимы, но их пока нельзя назвать критичными, - пояснила руководитель пресс-службы компании "HeadHunter Урал" Анна Осипова. - Сокращение числа вакансий в одних отраслях компенсируется активным ростом в других. Так, с начала апреля на 71 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало больше рабочих вакансий. Помимо этого, на 36 процентов выросла потребность в специалистах в IT-отрасли и на 58 - в сфере добычи сырья. Но рекорд зафиксирован в сфере "Медицина и фармацевтика" - за последний месяц количество вакансий здесь выросло на 96 процентов, что объясняется высокой потребностью в медицинских работниках.

Самый ощутимый тренд на рынке труда - поиск предприятиями сотрудников для удаленной работы. Аналогичная тенденция, вызванная режимом всеобщей изоляции, наблюдается и со стороны соискателей. Сегодня на рынке труда Пермского края открыто более 130 вакансий с удаленной занятостью, а по всей России - более 10 тысяч. Они доступны также претендентам из других регионов. Это означает, что в поисках удаленной работы житель Перми может, например, откликнуться на предложение работодателя из Москвы или Санкт-Петербурга.

Некоторые вакансии на удаленке предполагают начало работы после окончания режима изоляции, но большинство рассчитаны на то, что новый сотрудник приступит к работе сразу. В таких специалистах

нуждаются предприятия и организации из сферы IT, образования, услуг для бизнеса, маркетинга и рекламы. То есть надомники востребованы там, где результат работы можно передать дистанционно, например по электронной почте. Чаще всего соискатели рассматривают такие вакансии на период вынужденного отпуска или как возможность дополнительного заработка. Поэтому пермские рекрутинговые агентства создают на своих сайтах специальные разделы вакансий с удаленной формой работы и частичной занятостью. .

Тем временем

В Перми представили приложение, помогающее самозанятым найти работу. По последним данным, в регионе оказывают услуги около восьми тысяч самозанятых, и этот сектор экономики активно развивается. Согласно нацпроекту развития малого и среднего предпринимательства, к 2024 году число легальных самозанятых граждан в Прикамье должно достичь 39 тысяч человек. Сервис поиска заказчиков и исполнителей услуг в полную силу начал работать еще в январе. Сегодня пермяки могут зарегистрироваться в приложении и получить несложную работу или услугу - починить кран, поменять замок. По словам директора сервиса Yamagoo Антона Жаворонкова, в ближайшее время приложение будет не только помогать всем желающим найти работу, но и заметно облегчит отправку налоговой отчетности.

- Класс самозанятых только формируется, но мы понимаем, что это будет многочисленная категория пользователей, а потому стремимся предоставить им как можно больше удобств, - рассказал он. - В настоящее время мы добавляем функционал именно для данной группы пользователей. В приложении нужно будет указать координаты, по которым зарегистрирована самозанятость, они будут моментально проверены, и человек верифицируется с возможностью отправлять сведения в приложение "Мой налог". Соответственно, после выполнения работы будет сформирована отчетность, ее нужно просто направить в приложение "Мой налог", ничего не заполняя вручную. Сейчас мы работаем с электронной документацией Федеральной налоговой службы, чтобы корректно интегрировать ее в наше приложение. Мы, как и наши пользователи, не любим лишних действий, все должно происходить нажатием одной кнопки. Сервис развивается, вскоре планируем добавить опцию "Безопасная сделка".

Между тем

За период с 23 марта по 6 апреля в службу занятости, по данным министерства социального развития Пермского края, обратился 1281 человек, безработными признаны 1493. Наиболее частые посетители службы занятости - риелторы, работники гостиниц, предприятий общественного питания, домов культуры, спортивных и оздоровительных организаций.