В Самарской области министр промышленности лишился поста

В Самарской области министр промышленности и торговли Михаил Жданов отправлен в отставку.

"Жданов действительно отправлен в отставку. Сейчас такое время, которое проверяет людей. Проверяет не только их профессионализм, но и, что называется, волю к победе, командный дух. Не все сегодня выдерживают такой темп, напор. Нужно брать на себя ответственность, принимать оперативные решения", - процитировала слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова его пресс-служба.

Азаров подчеркнул, что сейчас высшее руководство "должно организовывать все лично, не прячась за формулярами чновничьими", брать ответственность. В частности, он затронул тему обеспечения региона аппаратами искусственной вентиляции легких, средствами индивидуальной защиты.

"Этот период - очень тяжелый, когда правительство работает 24\7, это период испытаний. Но и люди проявляются по-разному. Не все этот ритм выдерживают", - отметил глава Самарской области.

В структурах правительства Самарской области Жданов работал с 2013 года. В должности министра - с 2018-го. Пока временно исполняющим обязанности главы минпрома назначен заместитель руководителя этого ведомства Олег Жадаев.