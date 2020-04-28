В Самарской области умерли три пациента с коронавирусом

В Самарской области за последние сутки скончались еще три пациента с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

На вторник, 28 апреля, в области подтвердили восемь новых случаев заражения коронавирусом. Шесть из них - в Самарe, еще два - в Тольятти. Все эти пациенты - из группы контактировавших с ранее заболевшими.

Таким образом, сейчас в регионе 272 выявленных случая COVID-19. 27 человек уже выздоровели. К сожалению, пополнилась и статистика по погибшим: всего в регионе скончались пятеро пациентов с новой инфекцией.

К приему пациентов готовы 2368 коек. Как пояснил сегодня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, это даже выше норматива, который был определен для региона. Планировалось, что к концу апреля в области развернут 2168 коек для больных коронавирусом.