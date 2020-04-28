В Татарстане умер первый пациент с COVID-19

В Набережных Челнах 27 апреля скончался 70-летний мужчина, болевший коронавирусом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Республики Татарстан Лилия Галимова.

По ее словам, с 15 апреля челнинец находился на стационарном лечении в Городской больнице №2 с тяжелой формой COVID-19. У пациента была внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Помимо этого, он имел заболевания сердечно-сосудистой системы.

23 апреля мужчину подключили к аппарату ИВЛ. Однако спасти пациента не удалось.

Всего в республике на 28 апреля зафиксировано 697 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 78 человек.