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28.04.2020 11:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Удмуртии работника завода убило строительным краном

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии работника Чуровского завода силикатных строительных материалов убило краном. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

В порту Новороссийска рабочий упал с восьмиметровой высоты

По данным силовиков, в день трагедии 28-летний крановщик во время перемещения крана не заметил 36-летнего мужчину и задел его движущейся частью. От полученных травм тот скончался.

По факту нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть человека, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК России.

Сейчас допрашиваются сотрудники завода, изъята документация, назначены необходимые экспертизы.

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