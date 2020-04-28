В Удмуртии работника завода убило строительным краном

В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии работника Чуровского завода силикатных строительных материалов убило краном. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

По данным силовиков, в день трагедии 28-летний крановщик во время перемещения крана не заметил 36-летнего мужчину и задел его движущейся частью. От полученных травм тот скончался.

По факту нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть человека, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК России.

Сейчас допрашиваются сотрудники завода, изъята документация, назначены необходимые экспертизы.