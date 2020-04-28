Жителя Казани похитили на автомойке ради Mercedes-Benz

Инцидент произошел 4 апреля на одной из автомоек столицы Татарстана. По версии следствия, двое злоумышленников совместно с неустановленным сообщником избили 36-летнего потерпевшего, поместили в багажник автомобиля и вывезли на берег реки Волги в районе поселка Аракчино.

Здесь мужчину снова избили, требуя передать им его автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 800 тысяч рублей. Однако появление прохожих спугнуло злоумышленников, и они ретировались.

Следственный комитет РФ по РТ в отношении двух 28-летних жителей Казани возбудил уголовное дело по статье "Похищение человека". Их уже взяли под стражу. Примечательно, что ранее похитители уже привлекались к уголовной ответственности за разбой.