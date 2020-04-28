Александр Усс: Нам пока удается выходить с минимальными потерями

Президент России Владимир Путин провел видеоселекторное совещание с руководителями субъектов Федерации о мерах по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в регионах. О ситуации с паводками и лесными пожарами в Красноярском крае главе государства доложил губернатор Александр Усс.

Открывая совещание, президент отметил, что, несмотря на то, что сейчас все усилия сосредоточены на борьбе с распространением коронавирусной инфекции, внимание к другим потенциальным угрозам для жизни и безопасности людей не должно ослабевать, тем более что в ряде регионов Сибири уже достаточно сложная обстановка.

"В каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы", - подчеркнул Владимир Путин.

В своем выступлении Александр Усс отметил, что паводковая обстановка в регионе опасений не вызывает: основные проблемные участки на реках пройдены. Сейчас в зоне повышенного внимания - ситуация с лесными пожарами. В связи с аномально теплой погодой во второй половине апреля в регионе сложилась напряжённая обстановка в лесах края. С начала сезона зафиксировано 397 лесных пожаров на площади 20,4 тысячи гектаров. Но благодаря заблаговременной подготовке к новому пожароопасному сезону и принятым усиленным превентивным мерам для оперативного обнаружения и своевременной ликвидации очагов возгорания, в первый же день удается ликвидировать 94 процента из них.

"На лесных пожарах может быть задействовано порядка 4 тысяч человек и порядка 2 тысяч единиц техники. Мы разворачиваем добровольные пожарные формирования и патрульно-маневренные группы. Внедряем систему раннего обнаружения возгораний с использованием видеокамер в населенных пунктах. В рамках соглашения, заключенного с госкорпорацией "Роскосмос", осуществляется своевременный мониторинг. За счет краевого бюджета в этом году введены 100 единиц лесных инспекторов. В итоге из этого сложного положения нам пока удается выходить с минимальными потерями", - проинформировал главу государства Александр Усс.

Губернатор обозначил, что основная причина возникновения пожаров в лесах - неосторожное обращение с огнем. По поручению Александра Усса подготовлены предложения о лишении государственной поддержки сельхозпроизводителей, которые допускают неконтролируемые поджоги на своих полях. Добавим, что с 24 апреля в Красноярском крае введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. К тушению пожаров уже сейчас привлечены 755 человек. Также задействованы силы федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана", активизирована работа полиции и органов власти всех уровней.

Александр Усс отметил особую роль в борьбе с огненной стихией подразделений МЧС, которые реагируют на все сложные ситуации, независимо от причин и зон ответственности. В связи с этим губернатор выразил благодарность министру МЧС России Евгению Зиничеву.

В ходе доклада глава региона обозначил и две существенных проблемы, которые серьезно сдерживают работу в данном направлении. Во-первых, на протяжении многих лет край получает из федерального бюджета не более трети общего объема финансовых средств, которые фактически тратит на тушение лесных пожаров. Несмотря на то, что в Красноярском крае находится 15 процентов всего лесного фонда страны, наш регион получает от общего объема субвенций всего 3 процентов. Во-вторых, из-за отсутствия федерального финансирования до сих пор на севере региона не создан специализированный Лесопожарный центр.

Напомним, летом 2019 года председатель правительства России Дмитрий Медведев в рамках совещания в Красноярске поддержал инициативу Александра Усса по созданию такого центра в Эвенкии. Его силами можно было бы ликвидировать возгорания на значительной части территории края и соседней Якутии. По итогам обсуждения ситуации с паводками и пожарами в регионах Президент России Владимир Путин поручил правительству и руководству субъектов Федерации закрыть обозначенные в ходе обсуждения вопросы в кратчайшие сроки. Министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину президент поручил еще раз внимательно посмотреть методику выделения финансовых средств на регионы, чтобы исключить диспропорцию в этом вопросе.

"Есть же вопросы первоочередного значения, есть второстепенные. Казалось бы, все важно, но когда речь идет о последствиях ЧС, либо о предотвращении чрезвычайных ситуаций, об этом в первую очередь надо подумать. О принятых решениях нужно не только объявлять. Этого мало. Нужно обязательно доводить их до полной реализации, для того, чтобы они оказали ощутимое, реальное влияние на жизнь людей", - подчеркнул президент.