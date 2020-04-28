Беспилотные и другие инновационные технологии все активнее используют для решения землеустроительных и маркшейдерских задач горняки Кузбасса.

Восемь квадрокоптеров приобрела крупнейшая в России компания по отработке месторождений угля открытым способом. Новая техника, пришедшая на смену традиционным тахеометрам, теодолитам и нивелирам, позволяет выполнять аэросъемочные работы более эффективно, поскольку улучшает точность расчетов и оперативность замеров. К такому выводу пришли специалисты, проанализировав 3D-модели местности, получаемые с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Последние, к слову,способны работать в сложнейших погодных условиях. Время на сбор и обработку данных сокращается с нескольких дней до одного часа. Обеспечивается и дистанционный контроль горных работ, что немаловажно для повышения безопасности труда. На основе полученной информации угольщики с помощью специального программного обеспечения намерены создавать цифровые модели-двойники предприятий, которые помогут существенно укрепить экономическую устойчивость компании.

"Использование беспилотных технологий - один из первых и самых ответственных этапов цифровизации. С их помощью выполняется аэрофотосъемка и тепловизионный мониторинг. От того, насколько точно будет построена математическая модель, зависит эффективность проектирования, анализа и управления производством", - подчеркивает куратор проекта, сотрудник службы главного маркшейдера угольной компании Наталья Перепилищенко.

Новая техника позволяет проводить аэросъемку месторождений более эффективно

Дроны, зарегистрированные в Росавиации, поступили во все филиалы и аппарат угольной компании. Чтобы управлять беспилотниками, ее специалисты прошли специальное обучение. В перспективе флот квадрокоптеров будет увеличен. Как отметили в областном департаменте угольной промышленности, использование новых дистанционных технологий позволяет надежно решать целый комплекс вопросов, связанных с ведением горных работ. Это и определение объемов угольных складов, и предупреждение опасных ситуаций, и обновление топографических карт районов ведения угледобычи с прилегающими территориями, и мониторинг использования земель, включая рекультивацию, снос домов в санитарно-защитных зонах и инвентаризацию объектов недвижимости.

Угольная компания готовится внедрить еще одну новинку - гидрографический борт для дистанционного контроля состояния технологических водоемов. Лодка, оснащенная эхолотом и GPS-приемником геодезического класса, управляемая оператором, позволит маркшейдерам с сантиметровой точностью измерять рельеф дна гидроотвала. В процессе оцифровки поверхности дна данные в режиме реального времени передаются на экран оператора, а затем на стационарный компьютер.

"Эта технология в России пока не используется, - уточнила Наталья Перепилищенко. - Во время испытаний на действующем гидроотвале Сартакинского поля филиала Моховского угольного разреза было особо отмечено, что маркшейдер управляет процессом, находясь в безопасности - на берегу, а не делает замеры с борта резиновой лодки, как это было прежде".