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28.04.2020 10:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае нашли тела подростков, пропавших в январе

Текст: Никита Зайков

На территории Первомайского района Алтайского края обнаружены тела 18-летней девушки и 15-летнего молодого человека, которые пропали еще 7 января. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, по факту исчезновения подростков расследуется уголовное дело по статье об убийстве.

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Подростки жили в административном центре района - городе Новоалтайске. Правоохранители и волонтеры начали поиски пропавших уже на следующий день после того, как они ушли из дома, однако до сих пор об их местонахождении ничего известно не было.

Через несколько дней после исчезновения молодых людей в отделе полиции покончил с собой мужчина, доставленный туда по подозрению в причастности к особо тяжкому преступлению. По данным СМИ, правоохранители связывали задержанного с пропавшими подростками.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства гибели юноши и девушки, в том числе причины их смерти. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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