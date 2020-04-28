На Таймыре восстановили аудиозапись с воспоминаниями защитников Диксона

В преддверии 75-летия Победы удалось найти и реставрировать магнитофонную пленку с воспоминаниями участников обороны Диксона.

Как сообщает ТАСС, сама запись была сделана в 1960-е годы, когда в поселок Диксон - самый северный порт Советского Союза и ключевую точку на Северном морском пути приезжали участники его героической обороны в августе 1942 года.

Заместитель главы Таймырского муниципального района Татьяна Друппова рассказала, что долгие годы пленка хранилась в музее местной школы. Однако с годами пришла в негодность. Уникальные исторические свидетельства могли быть утрачены. Теперь запись оцифрована и может быть доступна для изучения.

Напомним - поселок Диксон имеет статус "населенный пункт воинской доблести". Здесь было единственное за Уралом сражение с гитлеровцами. В августе 1942 года на поселок и порт Диксон совершил нападение немецкий рейдер - тяжелый крейсер "Адмирал Шеер". Это была кульминация операции "Вундерланд" - гитлеровцы хотели разрушить инфраструктуру Северного морского пути, сжечь поселок - базу полярников и радиостанцию Диксона, утопить в порту как можно больше судов советского флота. Однако "Адмирал Шеер" столкнулся с героическим сопротивлением горстки защитников Диксона и экипажа СКР-19, обычного грузопассажирского парохода, наспех вооруженного 76 миллиметровыми пушками.

Получив отпор, фашисты ушли, не выполнив ни одну из боевых задач. Однако в неравном бою с ними погибли семь и получили тяжелые ранения 22 защитника Диксона.