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28.04.2020 11:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Таймыре восстановили аудиозапись с воспоминаниями защитников Диксона

Текст: Дмитрий Лапин

В преддверии 75-летия Победы удалось найти и реставрировать магнитофонную пленку с воспоминаниями участников обороны Диксона.

Как сообщает ТАСС, сама запись была сделана в 1960-е годы, когда в поселок Диксон - самый северный порт Советского Союза и ключевую точку на Северном морском пути приезжали участники его героической обороны в августе 1942 года.

Фото: iStock
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Заместитель главы Таймырского муниципального района Татьяна Друппова рассказала, что долгие годы  пленка хранилась в музее местной школы. Однако с годами пришла в негодность. Уникальные исторические свидетельства могли быть утрачены.  Теперь запись оцифрована и может быть доступна для изучения.

Напомним - поселок Диксон имеет статус  "населенный пункт воинской доблести".  Здесь было единственное за Уралом сражение с гитлеровцами.  В августе 1942 года на поселок и порт Диксон совершил нападение немецкий рейдер - тяжелый крейсер "Адмирал Шеер".  Это была кульминация операции "Вундерланд" - гитлеровцы хотели разрушить инфраструктуру Северного морского пути, сжечь поселок - базу полярников и радиостанцию Диксона, утопить в порту как можно больше судов советского флота. Однако "Адмирал Шеер" столкнулся с героическим сопротивлением горстки защитников Диксона и экипажа СКР-19, обычного грузопассажирского парохода, наспех вооруженного 76 миллиметровыми пушками.

Получив  отпор, фашисты ушли, не выполнив ни одну из боевых задач. Однако в неравном бою с ними погибли семь и получили тяжелые ранения 22 защитника Диксона.

Общество История Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край 75-летие Победы

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