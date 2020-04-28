Сибирские ученые разработают экологичную замену нефти и газа

Ученые новосибирского Института катализа (ИК) СО РАН разрабатывают материалы для создания твердооксидных топливных элементов и конструируют топливные ячейки.

Как сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", такой вид топлива способен питать самые различные устройства, от ноутбуков до космических кораблей, в том числе автономные котельные, электростанции, электромобили. В отличие от традиционных угля, нефти или газа, твердооксидные элементы в качестве побочного продукта выделяют лишь водяной пар. Кроме того, они меньше и легче привычного топлива. Основной их недостаток на сегодняшний день - высокая стоимость.

- Мы понимаем, что производство энергии в нашей стране актуально и неактуально одновременно, - объясняет цель исследований сотрудница лаборатории катализа глубокого окисления ИК СО РАН кандидат химических наук Юлия Беспалко. - Мы имеем много запасов: уголь, нефть, газ. Но, как говорится, все когда-то кончается. Кроме того, вопросы об экологически безопасных методах получения электроэнергии все так же актуальны.