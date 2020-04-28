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28.04.2020 15:53
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Реконструкцию улицы Кедровая в Новосибирске завершат в июне

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске в этом году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реконструируют три участка автомобильных дорог, расположенных на въездах в город. Один находится на левом берегу - это улицы Большая и 2-я Станционная, два на правом - Гусинобродское шоссе и улица Кедровая.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, к реконструкции этих участков особое внимание не только потому, что они включены в федеральную программу, но и потому, что они находятся на въездах в Новосибирск.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Реконструкция всех трех участков продолжается с прошлого года. Помимо них по нацпроекту в Новосибирске будет отремонтировано пять объектов, еще на трех пройдет капитальный ремонт, - подчеркнул Анатолий Локоть на выездном совещании по вопросам ремонта ул. Кедровая.

Реконструкция улицы Кедровой ведется в два этапа. Общая протяженность двух участков составляет 2640 метров. После завершения работ проезжая часть ул. Кедровой будет расширена, ширина каждой из четырех полос составит не менее 3,5 метра. С обеих сторон дороги обустроят тротуары шириной три метра, на перекрестке с ул. Кубовой установят новый светофор.

Работы на первом этапе должны завершиться в сентябре, однако уже в июне будет открыто сквозное движение на участке от улицы Охотской до улицы Краузе. Его протяженность - 706 метров.

Как сообщили мэру специалисты подрядной организации "СоюзДорСтрой", реконструкция Кедровой идет с полной заменой дорожного основания и изменением геометрии дорожного полотна. При этом движение автотранспорта не перекрывается, поток машин перенаправляется по разным полосам.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

На втором этапе реконструкции улицы Кедровой работы будут вестись на участке от Мочищенского шоссе до улицы Охотской. Его протяженность - 1,935 километра. В мае 2020 года планируется проведение электронного аукциона на право проведения реконструкции. Выбранный подрядчик приступит к работам в 2021 году. Согласно экспертизе стоимость II этапа реконструкции составляет 508,6 миллиона рублей, на реализацию проекта уйдет два года.

Анатолий Локоть отметил, что дорожные работы на улице Кедровой начались в 2019 году: здесь были проложены кабельные линии электроснабжения, построены подпорные стенки локальных очистных сооружений и железобетонная водопропускная труба. В местах уширения проезжей части оборудована ливневая канализация, переустроены два газопровода, а также частично установлены опоры наружного освещения. На эти цели направлено 108,98 миллиона рублей, в том числе 50 миллионов - из федерального бюджета.

В 2020 году на 83,05 миллиона рублей построят водопропускную трубу и локальные очистные сооружения, обустроят дорожное полотно, островки безопасности, установят опоры освещения, дорожные знаки и нанесут дорожную разметку.

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