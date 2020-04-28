Реконструкцию улицы Кедровая в Новосибирске завершат в июне

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, к реконструкции этих участков особое внимание не только потому, что они включены в федеральную программу, но и потому, что они находятся на въездах в Новосибирск.
- Реконструкция всех трех участков продолжается с прошлого года. Помимо них по нацпроекту в Новосибирске будет отремонтировано пять объектов, еще на трех пройдет капитальный ремонт, - подчеркнул Анатолий Локоть на выездном совещании по вопросам ремонта ул. Кедровая.
Реконструкция улицы Кедровой ведется в два этапа. Общая протяженность двух участков составляет 2640 метров. После завершения работ проезжая часть ул. Кедровой будет расширена, ширина каждой из четырех полос составит не менее 3,5 метра. С обеих сторон дороги обустроят тротуары шириной три метра, на перекрестке с ул. Кубовой установят новый светофор.
Работы на первом этапе должны завершиться в сентябре, однако уже в июне будет открыто сквозное движение на участке от улицы Охотской до улицы Краузе. Его протяженность - 706 метров.
Как сообщили мэру специалисты подрядной организации "СоюзДорСтрой", реконструкция Кедровой идет с полной заменой дорожного основания и изменением геометрии дорожного полотна. При этом движение автотранспорта не перекрывается, поток машин перенаправляется по разным полосам.
На втором этапе реконструкции улицы Кедровой работы будут вестись на участке от Мочищенского шоссе до улицы Охотской. Его протяженность - 1,935 километра. В мае 2020 года планируется проведение электронного аукциона на право проведения реконструкции. Выбранный подрядчик приступит к работам в 2021 году. Согласно экспертизе стоимость II этапа реконструкции составляет 508,6 миллиона рублей, на реализацию проекта уйдет два года.
Анатолий Локоть отметил, что дорожные работы на улице Кедровой начались в 2019 году: здесь были проложены кабельные линии электроснабжения, построены подпорные стенки локальных очистных сооружений и железобетонная водопропускная труба. В местах уширения проезжей части оборудована ливневая канализация, переустроены два газопровода, а также частично установлены опоры наружного освещения. На эти цели направлено 108,98 миллиона рублей, в том числе 50 миллионов - из федерального бюджета.
В 2020 году на 83,05 миллиона рублей построят водопропускную трубу и локальные очистные сооружения, обустроят дорожное полотно, островки безопасности, установят опоры освещения, дорожные знаки и нанесут дорожную разметку.