Сибирские ученые разгадали тайну состава Тунгусского метеорита

Исследователи из Красноярского научного центра СО РАН выяснили, что астероид, вызвавший масштабные разрушения в районе реки Подкаменная Тунгуска в конце июня 1908 года, скорее всего, состоял из железа, передает ТАСС со ссылкой на Красноярский научный центр СО РАН.

Материал об этом опубликован в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

По словам ведущего научного сотрудника Института физики имени Киренского Сергея Карпова, тунгусское тело не могло состоять из камня или льда, поскольку низкая прочность этих внутренне неоднородных материалов (в отличие от железа) приводит к быстрому разрушению таких тел в атмосфере.

Специалисты заключили, что масштабные разрушения в районе падения Тунгусского метеорита объясняются мощной ударной волной. Она образовалась при пролете через атмосферу астероида размером до 200 метров. Мощность взрыва, по расчетам специалистов, можно оценить в 40-50 мегатонн.