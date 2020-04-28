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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
Летняя жара пришла на юг Сибири. Как рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на юге Западной Сибири и Красноярского края температура оказалась выше нормы на 8-12 градусов. В Алтайском крае, в Кемеровской области и на юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве температура уверенно преодолела отметку в плюс 20 градусов. А в отдельные дни воздух прогреется и до плюс 25-30 градусов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Это июльские значения температуры. А тут в апреле такая жара! Совершенно небывалая ситуация, связанная с приходом теплых воздушных масс из Казахстана, Средней Азии и Ирана", - отметил Вильфанд. Это даже теплее, чем на Черноморском побережье, где температура колеблется в пределах плюс 15-18 градусов. При этом на всей европейской территории пока температура ниже климатической нормы. В Поволжье и на Урале - в пределах нормы.

Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
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Кстати, в Кемеровской области и Тыве - одни из самых низких показателей по заболеваемости коронавирусом в России (по состоянию на 27 апреля всего четверо и трое заболевших соответственно). Может, все-таки жара так действует?

"Сейчас очень много публикуется различных исследований. Например, было исследование, что коронавирус погибает при температуре в 90 градусов. Также высказывалось предположение, что чем выше температура и влажность, тем он быстрее погибает. А при сухом воздухе он более живучий. Но это всего лишь научные гипотезы, дискуссии. Пока нет прямых доказательств влияния температуры воздуха на живучесть коронавируса", - отметил Вильфанд.

При этом синоптик напоминает, что более изученные вирусы наиболее активны именно в межсезонье - осенью и весной. В этот период температуры неустойчивые, много влаги. "Разве тем же гриппом люди у нас массово болеют летом?" - задается вопросом синоптик.

Но новый коронавирус, вызывающий COVID-19, может повести себя по-другому. "Взять Сингапур, который находится на экваторе, там и солнце, и жара, но вирус все равно там распространяется", - добавил Вильфанд.

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