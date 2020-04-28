В Красноярском крае умерли два пациента с COVID-19

Оперативный штаб Красноярского края по ситуации с коронавирусом сообщил, что за прошедшие сутки в медицинских учреждениях региона скончались два пациента с диагнозом COVID-19.

В миндздраве региона не разглашают подробностей, но известно - оба пациента пожилые, один умер в Красноярске, другой - в Ачинске. Таким образом, общее число погибших в крае с начала пандемии составило семь человек.

Всего лабораторно подтвержденный диагноз "коронавирусная инфекция" выявлен в регионе у 574 человек - за сутки их стало больше на 47. Вылечились за все время 65 человек.