В Минусинске из-за COVID-19 у врача корпус больницы закрыли на карантин

В Красноярском крае из-за положительного анализа на коронавирус у одного из врачей-кардиологов закрыт терапевтический корпус Минусинской межрайонной больницы.

Как сообщает пресс-служба администрации города, со вчерашнего дня в режиме изоляции находятся как пациенты, так и медперсонал корпуса. На пятом этаже здания обустроили общежитие для медработников, организовано горячее питание. В самом корпусе проведена тотальная дезинфекция.

Исполняющий обязанности главного врача Минусинской межрайонной больницы Вадим Есин пояснил, что терапевтический корпус закрыт на 14 дней. Помощь пациентам по профилям кардиология, терапия, детские болезни оказывается в хирургическом и акушерском стационарах.

Доктор, чей тест-анализ на коронавирус оказался положительным, проходит лечение во временном госпитале для больных COVID-19, открытом в Минусинске на базе детского инфекционного отделения.

Сейчас здесь госпитализированы пять пациентов - жителей южных районов Красноярского края. У всех из них наблюдается удовлетворительное состояние здоровья - в искусственной вентиляции легких они не нуждаются.