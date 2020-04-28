В Приангарье горит более пяти тысяч гектаров тайги

За прошедшие сутки на территории Иркутской области ликвидировано 20 лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В общей сложности, площадь ликвидированных возгораний - почти 3 500 гектар, большая часть из которых покрыта лесом. В то же время сегодня утром удалось локализовать два самых больших пожара - один, вновь обнаруженный, в Иркутском районе, и второй, в Качугском районе, был зарегистрирован еще 21 апреля. Общая площадь двух этих очагов составляет 4518 гектаров, в том числе 1318 га, покрытых лесом.

Помимо этого, действующими остаются шесть природных пожаров на площади более 600 гектаров. Причина большинства из них - действия местного населения.

Как сообщает пресс-служба, в тушении всех возгораний вчера было задействовано 58 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 343 работника лесной охраны, 172 мобилизованных граждан и 156 единиц наземной техники.

Авиамониторинг лесопожарной обстановки осуществляли два легкомоторных самолета и два Ан-2. Общий налет авиационной техники за сутки составил 16 часа 40 минут.