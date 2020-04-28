В Степновском районе края на одном из племзаводов в этом году родились 66 ягнят от завезенных ранее двух баранов-производителей породы австралийский корридель.

Предприятие более полувека занимается разведением северокавказской мясо-шерстной породы полутонкорунной овцы, которую ставропольские ученые вывели еще в 1960 году. Стимулом для этой работы стала необходимость обеспечить курорты Кавказских Минеральных Вод мясными продуктами. Шерсть же поставляли на текстильные фабрики по всей стране.

- С тех пор мы раз в 10-15 лет скрещиваем северокавказскую овцу с австралийским корриделем для обновления крови и улучшения породы. Отбираем самое сильное потомство и в последующем ремонтные бараны работают уже на все стадо, - рассказывает председатель племзавода "Восток" Андрей Лобанов. - Нынешние ягнята по своим характеристикам превосходят родителей. Они родились крепкими, массой в среднем 5,5 килограмма. Отличаются от своих сверстников, полученных от баранов северокавказской мясо-шерстной породы, более выраженной складчатостью кожи, скороспелостью. Они быстрее набирают мышечную массу - ежесуточный привес в зависимости от ухода и сбалансированности корма составляет от 200-270 граммов.

Ставропольский край десятки лет держит планку в племенном овцеводстве. В регионе около двух миллионов овец. Благодаря постоянной селекционной работе с одного животного можно получить и тонкую шерсть, и качественное мясо. Однако владельцы маленьких хозяйств, в которых сосредоточено свыше половины всего поголовья, стремясь извлечь максимальную прибыль при минимальных затратах, не особенно задумываются о покупке хорошего генофонда. К тому же цены на племенных баранов действительно кусаются - одна особь стоит в среднем 18-25 тысяч рублей, тогда как обычное животное - пять - семь тысяч. Возможно, государственные компенсационные выплаты и стимулировали бы фермеров приобретать элитных овец, но они пока в бюджете не предусмотрены.

- Содержание животных в племенном хозяйстве требует использования сложных технологий, - поясняет Андрей Лобанов. - Наши племенные отары полгода нагуливают вес на пастбище с однолетними культурами. Также мы делаем прививки, проводим исследования, мониторим фитосанитарное состояние, обрабатываем помещения. Все это требует сверхзатрат, поэтому сейчас содержать племенных баранов могут позволить себе лишь крупные хозяйства, хотя они должны быть доступны и простым фермерам.

В регионе разведением овец занимается 13 племенных заводов, еще 16 специализируются на крупном рогатом скоте. По данным минсельхоза Ставрополья, ежегодно за пределы края они продают одну тысячу голов КРС и три тысячи овец на общую сумму 67 миллионов рублей. Основной рынок сбыта - северокавказские республики: Чечня, Дагестан и Северная Осетия. Также ставропольской элитой активно интересуются Узбекистан, Армения и Азербайджан.

- Наша задача - помочь племенным хозяйствам с реализацией молодняка, мы должны обеспечить элитным поголовьем не только сельхозорганизации, но и фермерские, а также личные подсобные хозяйства, - заявил министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников. .

Прямая речь

Арслан Омаров, ведущий научный сотрудник отдела овцеводства Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства:

- В Ставропольском крае до 80 процентов овец - тонкорунных пород. Импорт племенных животных позволяет избежать близкородственного скрещивания в стаде, повысить качество генофонда, создать новые породы. Так, на основе породы австралийского мясного мериноса несколько лет назад у нас вывели российского мясного мериноса, до этого появился джалгинский меринос, которого включили в Госреестр селекционных достижений с целью дальнейшего разведения на всей территории РФ. Обе породы показывают высокую продуктивность - и по шерсти, и по мясу.

Также предприятия закупают текселей для получения скороспелых ягнят - за четыре месяца они достигают веса 35-40 килограммов, тогда как ставропольские породы набирают его примерно за 10 месяцев. Что же касается северокавказской мясо-шерстной овцы, то, на мой взгляд, она недооценена нашими фермерами в силу того, что в нее нужно вкладывать средства - правильно кормить и ухаживать, только в этом случае от нее будет высокая отдача.

Между тем

Одновременно с овцеводством в крае занялись молочным животноводством. В этом году впервые в крупный комплекс Александровского района завезли 1700 голов племенных нетелей джерсейской породы из Дании и с Урала. Молоко этих коров отличается высокой жирностью - около 6,5 процента. Животные легко переносят жару и влажность. В будущем ставропольские власти намерены создать на базе хозяйства племенной завод для разведения коров джерсейской породы и продавать поголовье в соседние регионы.