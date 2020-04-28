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В маске. Без офиса

Пандемия заставила северокавказские компании осваивать новые технологии работы
Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 92(8146)
Эпидемия коронавируса заставила бизнес менять наработанные производственные схемы и подстраиваться под сидящих дома россиян, предоставляя им максимальное количество товаров и услуг с доставкой или в режиме онлайн. Северокавказские предприниматели и крупные компании также ищут возможности получить хоть какую-то прибыль, чтобы пережить карантин и остаться на плаву.

Интересный опыт сейчас нарабатывают в курортном Железноводске, где поэтапно внедряют систему "Умный город". С ее помощью местным властям удалось поддержать бизнес - цифровую платформу "запрограммировали" на онлайн-распространение товаров. В муниципальном мобильном приложении можно заказать на дом множество разнообразных товаров - от продуктов питания из магазинов и готовой еды из местных кафе до автомобильных запчастей. Предприниматели новинку уже оценили.

Фото: iStock
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- Мы занимаемся продажей и доставкой запчастей. Благодаря приложению "Умный город" количество заказов выросло на 10-15 в день. В нынешней ситуации это хорошее подспорье, - рассказал предприниматель Николай Ефимов.

В администрации Железноводска считают, что доставка необходимых товаров курьерами - это поддержка не только бизнесменов, но и жителей города.

- Мы создали специальный раздел в приложении, который так и называется "Умная доставка". Это своего рода путеводитель. В приложении указана вся информация об организациях, которые работают на доставку, их сайты, режим работы - можно позвонить и заказать все, что необходимо. В течение часа товар привозят, - рассказал заведующий сектором по курорту и туризму администрации Железноводска Александр Сальников.

Пока предприятий в базе немного, но местные власти продолжают собирать заявки от желающих в нее попасть. В перспективе "Умную доставку" хотят распространить на всю территорию Кавказских Минеральных Вод.

Подстраиваться под новые реалии пришлось и кадровым агентствам - особенно работающим с крупными компаниями, которые предъявляют серьезные требования к кандидатам.

- Соискатели все чаще присылают онлайн-анкеты. Многие не рискуют приходить на очные собеседования, а предпочитают общаться по телефону или просто присылать резюме. Это усложняет работу, потому что штатным психологам труднее оценить возможности кандидатов. В резюме человек может написать не соответствующие действительности сведения. Без собеседования "глаза в глаза" трудно понять, когда соискатель врет, - отметил владелец ставропольского рекрутингового агентства "Кадровый мост" Сергей Куликов.

Фото: iStock
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Такая удаленная работа приводит к тому, что кадровики дают менее точную оценку кандидату. Даже общаясь по видеосвязи, психологам не так-то просто уловить характерные особенности поведения человека, определить уровень его стрессоустойчивости и так далее. Так что хотя рекрутеры и осваивают новые методы работы, но все же ждут, когда можно будет вернуться к собеседованиям тет-а-тет.

Любопытно, что в погоне за рублем в условиях пандемии приняли участие даже крупные северокавказские компании. Например, один из застройщиков начал продавать квартиры полностью в онлайне. Теперь можно приобрести недвижимость и оформить весь пакет документов, не вставая с дивана.

- Наши менеджеры работают в штатном режиме и предоставляют индивидуальные консультации по телефону. С помощью видеозвонка через любую удобную программу они готовы провести экскурсию по интересующей квартире. И если клиент сделает свой выбор, оформить документы и оплатить покупку он может из дома, - сообщила руководитель отдела продаж строительной компании Елена Никитина.

Сделка осуществляется через сервис электронной регистрации в органах Росреестра. Для заверения договора используют усиленную квалифицированную электронную подпись, которую выпускает уполномоченный удостоверяющий центр. Даже документы в МФЦ забирать не нужно.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Свыкаются с новой действительностью и в офисах. Хотя, конечно, большинство сотрудников старой закалки к "удаленке" совершенно не привыкло. Внутренние взаимоотношения формировали социальные связи, приводили к продвижению по карьерной лестнице. Теперь же нужны иные принципы взаимодействия, а главное, по-новому приходится оценивать результаты работы.

В компании "Ставтрэк", которая занимается разработкой и интеграцией решений для управления корпоративным автопарком по всей России, рассказали, как безболезненно перейти на "удаленку".

- Нам сильно помог случай, который произошел три года назад. Наш офис находился в ставропольском индустриальном парке "Мастер" - на втором этаже четырехэтажного здания. Халатность людей, ремонтировавших крыши здания, привела к прорыву ливневки. Офис оказался полностью затоплен. В срочном порядке вся команда была переведена на удаленную работу. Ведь зная о неповоротливости арендодателя, мы понимали, что переезд в новые помещения растянется минимум на неделю, - рассказал корреспонденту "РГ" гендиректор компании Иван Матвеев.

В итоге домашние офисы подключили к облачной телефонии, которой можно пользоваться откуда угодно, и облачной бухгалтерии. И сегодняшний режим самоизоляции не стал испытанием - фирма легко включила отработанный механизм.

Этому сейчас учатся и другие компании. По словам Матвеева, есть в таком опыте свои плюсы - руководства предприятий могут по-новому взглянуть на консервативное устройство своих компаний и сделать выводы, которые приведут к оптимизации и увеличению производительности.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Распространение коронавируса COVID-19

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