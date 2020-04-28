В Чечне стационар онкодиспансера закрыли из-за коронавируса

В Грозном круглосуточный стационар республиканского онкодиспансера закрыли на самоизоляцию. Сделали это после того, как у одной из пациенток обнаружили COVID-19.

Как сообщили "РГ" в медучреждении, стационар вместе с пациентами и врачами временно изолировали. Женщина, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, направлена в инфекционную больницу.

Также сообщается, что сейчас для госпитализации в больницу необходимо наличие справки терапевта от эпидокружении пациента и результат анализа на COVID-19.

По данным федерального Роспотребнадзора, в Чеченской Республике к 28 апреля зафиксировано 447 случаев коронавируса. 79 человек выздоровели, 7 пациентов скончались.