В городе приступили к ремонту трех бюветов, которые давно не обновляли. К тому же сейчас в рекреационной зоне из-за эпидемии коронавируса нет отдыхающих, что облегчает проведение работ.

Речь идет о питьевых галереях в Курортном парке - Лермонтовском, Славяновском и Смирновском бюветах. Помимо обновления фасадов и косметического ремонта внутренних помещений планируется заменить трубы для подачи минеральной воды и привести в порядок чаши. Кроме того, в бюветах установят информационные интерактивные панели и заменят мебель.

Как рассказ корреспонденту "РГ" глава Железноводска Евгений Моисеев, на эти цели из краевого бюджета выделили около 25 миллионов рублей. Большую часть средств направят на ремонт Славяновского бювета, который находится в полуразрушенном состоянии и не видел ремонта более 30 лет.

- Когда мы планировали обновление действующих бюветов, были сомнения, в какое время его проводить. Работы достаточно пыльные - полировка мрамора, побелка и покраска внутренних помещений. Понятно, что туристам не очень-то приятно присутствовать в это время в галереях. Сначала решили делать все по ночам. Однако сейчас туристов нет, и мы используем период самоизоляции с пользой, - рассказал Моисеев.

Кстати, с недавних пор бюветы в Железноводске стали муниципальными. Раньше они находились на балансе санатория Орджоникидзе, но содержание питьевых галерей - далеко не основная сфера деятельности здравницы. Поэтому работали они по графику - три раза в день по два часа, что было весьма неудобно. В это время здесь выстраивались очереди из тех, кто хотел попить минералки. В разгар курортного сезона бюветы Железноводска ежедневно посещали более пяти тысяч человек, и воду, которую они потребляли, тоже оплачивал санаторий.

- Галереи не были центром общественной жизни города, а ведь это одна из главных достопримечательностей Железноводска. Тогда мы предложили оператору, у которого они находились на балансе, передать их в муниципальную собственность, - говорит Моисеев.

Властям удалось договориться с Федеральным медицинским центром, частью комплекса которого является санаторий. Ведь для Железноводска бюветы - важный объект инфраструктуры. Конечно, ежегодно на их ремонт выделялись федеральные деньги, однако их было недостаточно, чтобы должным образом обновить коммуникации и провести реконструкцию.

- Островские ванны также находятся в федеральной собственности, и у муниципалитета нет к ним доступа. Поэтому объект много лет стоит без ремонта. А Пушкинская галерея, которая долгие годы пребывала в ужасном состоянии, была восстановлена после передачи муниципалитету в безвозмездную собственность, теперь там проходят выставки художников и другие мероприятия, - добавил Моисеев.

После того как бюветы отремонтируют, а в крае снимут режим самоизоляции, пить минеральную воду можно будет в течение всего дня (с небольшими перерывами). Рядом с питьевыми галереями установят интерактивные панели с информацией о событиях в Железноводске.

Кстати

Ранее в бюветах были установлены "умные приборы учета", которые следят за расходом минеральной воды. Они помогли примерно подсчитать, сколько туристов посещает питьевые галереи. Работает система следующим образом. Из данных, предоставляемых санаториями, известно, что в городе находится определенное количество отдыхающих, которые пьют минеральную воду. Приборы учета показывают, сколько воды они выпили. Выяснилось, что в выходные дни расход минералки увеличивается. Это говорит о том, что Железноводск стал пользоваться популярностью у туристов, приезжающих на уик-энд и не останавливающихся в санаториях.

Справка "РГ"

Бюветы Железноводска построены в первой трети прошлого века: Лермонтовский - в 1916 году, Славяновский - в 1918-м, Смирновский - в 1930-м. Ремонт галерей и замена труб не проводились с советских времен.