В День Победы военная авиация пролетит над Петербургом и еще 11 городами

В День Победы над городами дислокации войск Западного военного округа (ЗВО) пролетит боевая авиация.

В парадном строю - более ста вертолетов и самолетов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Как заявил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев, экипажи пролетят над центральными площадями двенадцати городов. Среди них - Санкт-Петербург, Воронеж, Курск, Орел, Вологда, Белгород, Смоленск, Ярославль, Нижний Новгород, Остров, Вязьма, Калининград.

В воздушном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие истребители-бомбардировщики Су-34, сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, вертолеты армейской авиации Ка-52 "Аллигатор", Ми-24 и Ми-28 "Ночной охотник", многоцелевые Ми-8, а также крупнейшие в мире тяжелые транспортные вертолеты Ми-26.