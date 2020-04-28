В Петербурге актеры помогут школьникам справиться с программой по чтению

Артисты Санкт-Петербургского театра имени Комиссаржевской начали необычный онлайн-проект "Театр - школе". С 28 апреля они будут читать программные произведения по литературе для школьников 5-11 классов.

Услышать эти выступления можно на сайте театра, на youtube-канале театра и в социальных сетях.

Первой ласточкой в цикле "Театр - школе" станет актриса Театра имени Комиссаржевской, заслуженная артистка России Валентина Панина. Она расскажет о русском писателе, фольклористе, публицисте и художнике Борисе Шергине и прочитает его сказку "Шиш и трактирщица".

- Ни для кого не секрет, что сегодняшние дети читают неохотно, - рассказала корреспонденту "РГ" сотрудник театра Светлана Володина. - Мы же хотим, чтобы "школьные" программные произведения вызывали у детей не оскомину, а живой интерес.

Возможно, именно в период самоизоляции эту задачу удастся решить.

Выбор на творчество Бориса Шергина пал неслучайно. "Сказки о Шише" - это веселые истории, рассказанные непривычным современному уху языком поморского сказа. Слово "шиш" на народном языке северян означает "бродяга". Шиш весел, хитёр, задирист и бесшабашен. Он постоянно путешествует и попадает в различные нелепые и смешные ситуации, подшучивает над жадными и злыми людьми, наказывает их, но всегда выходит сухим из воды.

Авторы проекта уверены, что актерское чтение программных произведений станет хорошим подспорьем для учителей-словесников и родителей школьников.

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