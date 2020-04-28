Детские лагеря в Ленинградской области откроются в июле

Власти Ленинградской области рассчитывают, что действующие сейчас ограничительные меры не помешают провести нынешним летом оздоровительную кампанию. В правительстве региона заявили, что детские лагеря откроются в июле.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в мае соответствующим службам нужно подготовиться к предстоящей работе лагерей, разработав комплекс превентивных мер, чтобы оградить детей от инфекции. Комитету по здравоохранению поручено обеспечить быстрое тестирование на COVID-19 для отправляющихся в лагеря мальчиков и девочек.

В июне оздоровительный отдых начнется со смен для детей-сирот, воспитывающихся в ресурсных центрах. Группы численностью не больше ста человек примут пять государственных лагерей на территории Ленобласти: "Россонь", "Маяк", "Березняки", "Восток" и "Орион". Возможно, в июне также будет организован отдых для детей врачей.

Справка "РГ"

На летнюю оздоровительную кампанию 2020 года из бюджетов Ленинградской области и муниципальных образований планируется выделить более 886 миллионов рублей.