Завершился прием предложений к тексту российской "Стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года", которую представило на обсуждение Минэкономразвития РФ.

Предполагается, что в интенсивном сценарии устойчивое снижение выбросов парниковых газов начнется уже с 2035 года, к 2050 году оно достигнет 40-50 процентов относительно уровня 1990 года. Наиболее сильно это скажется на предприятиях с высоким уровнем углеродного следа и энергоемкости - в частности химической, нефтехимической и металлургической промышленности. В этот перечень входит и горнопромышленная отрасль, многие предприятия которой активно используют в своем производстве химические процессы.

Это потребует от промышленников больших усилий, но запланированные показатели могут быть вполне реальными. Есть немало перспективных разработок ученых, которые уже внедряются или могут быть внедрены в производство. Уже сейчас существенно сократился объем промышленных выбросов в Мурманской области - одной из самых урбанизированных территорий российской Арктики, где расположены пять крупных промышленных центров. В 2018 году предприятия региона выбросили в атмосферу 215,3 тысячи тонн загрязняющих веществ - на 11,4 процента меньше, чем в 2017 году, сообщается в ежегодном докладе минприроды области. Также на 1,34 миллиона кубометров снизился сброс сточных вод.

Судя по экологической политике крупного бизнеса Заполярья, это снижение будет продолжаться и дальше. В частности, весомый вклад в него внесло строительство участка брикетирования на промплощадке Заполярный дочерней компании "Норникеля". Благодаря этому был закрыт участок обжига и сокращены выбросы диоксида серы на 33,5 тысячи тонн в год. В 2015 году они составляли 117,3 тысячи тонн, в 2019-м снизились до 60,3 тысячи, а в 2021 году их уровень составит не более 0,2 тысячи тонн в год. Кроме того, в поселке Никель Мурманской области закрыт плавильный цех, который работал по устаревшим технологиям. Благодаря этому выбросы диоксида серы в трансграничной зоне с Норвегией полностью прекратятся, а всего на Кольской площадке предприятия к 2021 году они сократятся на 85 процентов.

Выбросы диоксида серы одного из предприятий на Кольском полуострове сократятся на 85 процентов

Аналогичную программу в регионе реализует группа "ФосАгро". Компания "Апатит", входящее в ее структуру, ежегодно сбрасывает в водоемы Мурманской области около 70 миллионов кубометров недоочищенных рудничных вод. Кроме того, с апатито-нефелиновой обогатительной фабрики (АНОФ-2), которая входит в эту же производственную структуру, поступают "хвосты" - отходы от переработки апатито-нефелиновой руды, служащей сырьем для производства апатитового концентрата и минеральных удобрений. Хвостохранилище АНОФ-2 расположено в Белой губе озера Имандра, в 8 километрах от промплощадки обогатительной фабрики и в 9 километрах к северо-западу от города Апатиты. Это одно из крупнейших хвостохранилищ России по площади и объему. Ежегодно с обогатительной фабрики туда поступает более 6 миллионов кубометров "хвостов" обогащения. По подсчетам ученых, ветровое пыление открытых пляжей и дамбы хвостохранилища приводит к тому, что в воздух ежегодно попадает около 250 тонн неорганической пыли.

Стратегическая цель предприятия в этой области - снизить к 2025 году удельные выбросы загрязняющих веществ на 5 процентов. Используются разнообразные технологии, уменьшающие пыление "хвостов". Например, применяются реагенты, покрывающие их тонкой пленкой и не дающие пыли подниматься в воздух. Раньше для этого использовалась битумная эмульсия, но ее неприятный запах доносился до города и досаждал жителям. От битумной эмульсии отказались и начали применять более совершенные реагенты. Один из них, кстати, имеет запах свежесваренного пива. Разработаны варианты нанесения на поверхность хвостохранилищ Мурманской области латексного покрытия.

Есть и биологические способы закрепления "хвостов". В Заполярье научились проращивать на поверхности хвостохранилищ различные растения - в частности красный клевер и волоснец песчаный. Это более экологичная, но и более сложная технология, работа над которой продолжается.

- Закрепить хвостохранилища этим способом не так сложно, если они перестали пополняться, - отмечает советник руководителя Кольского научного центра РАН Владимир Маслобоев. - В этом случае засев, укоренение трав и формирование дернины идут нормально. Но если хвосты продолжают поступать, то растениям на них не прорасти. Мы продолжаем работать с компанией по разработке мер, предотвращающих пыление.

Специалисты Кольского центра РАН пятый год ведут опытно-промышленные испытания по удалению из шахтных вод предприятия "ОЛКОН" нитратов, нитритов и аммонийного азота с помощью биоплат. Речь идет об островках из растений, у которых быстро отрастают длинные корни. На корнях обитают ризосферные бактерии. Этот комплекс - корни плюс микроорганизмы - очищает шахтные воды от соединений азота, которые выделяются при взрывных работах в шахтах и рудниках. Как показали эксперименты, за летний сезон таким способом можно очистить воду от соединений азота на 95-96 процентов. Правда, зимой эта технология не работает, поэтому приходится искать вариант их притапливания, чтобы растения и бактерии продолжали работать подо льдом или, по крайней мере, могли бы нормально перезимовать. Разработчики надеются, что этот способ очистки вод будет востребован на многих горно-обогатительных предприятиях - как в Заполярье, так и в других регионах.

- Пока внедрение данных технологий идет не так быстро, как хотелось бы, - подчеркивает Владимир Маслобоев. - Одна из причин в том, что мы пока не можем предложить дешевые и одновременно эффективные варианты. Хотя разработок много, мы занимаемся способами очистки шахтных вод от взвесей и тяжелых металлов рудника "Северный" Кольской горно-металлургической компании. Работаем над способами очистки шахтных вод от фтора и взвесей для Ловозерского горно-обогатительного комбината. Эти работы не так давно начаты, сейчас мы примерно на середине пути, но успехи есть.

Бизнесу нужны эффективные технологии здесь и сейчас, тогда как исследования местных специалистов занимают подчас годы. Поэтому зачастую компании предпочитают покупать готовые разработки, не дожидаясь, когда изобретатели доведут свои технологии до ума. Но не все можно купить, иногда требуются технологии, разработанные с учетом особенностей местной природы и производственной специфики. Но в целом, по словам Владимира Маслобоева, сотрудничество ученых и бизнеса в сфере экологии складывается конструктивно и приносит результаты.