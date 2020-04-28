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28.04.2020 19:21
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Проходите к тач-столу

Текст: Кристина Каткова (эксперт, исторический парк «Россия — моя история»)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 92(8146)
Завершается второе десятилетие века информационных технологий. За это время общество сполна ощутило последствия духовного и ценностно-мировоззренческого кризисов, вызванных глобализацией. В поисках путей их преодоления люди стремятся к укреплению чувства принадлежности к той или иной культуре, общности, территории через трансляцию накопленного историко-культурного опыта. В связи с попытками искажения истории вопрос сохранения исторической памяти стоит особенно остро.

В наше время общение с молодежью требует особого подхода. Это вызвано тем, что мы имеем дело с поколением, с ранних лет адаптированным в цифровом мире. Это, без сомнения, влияет на способы передачи ему знаний об окружающем мире, при которых необходимо учитывать его привычку к ярким зрительным образам.

Фото: Самарий Гурарий /ТАСС
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В условиях, когда информационные технологии становятся частью повседневной жизни, необходимо опираться именно на них для удовлетворения запросов современной молодежи и успешной передачи ей знаний. Этот подход применяет в своей работе СПб ГБУК "Музейно-выставочный центр", который начал свою работу в 2017 году с открытия исторического парка "Россия - моя история". Проект представлен мультимедийными экспозициями, демонстрирующими многовековую историю страны, а также отдельной выставкой "Санкт-Петербург. История развития", задача которой - посредством мультимедиа и декораций показать город как непрерывно развивающуюся структуру.

Технологии позволяют начать диалог с молодежью и пробуждают у них интерес к истории

Миссия учреждения напрямую связана с актуальной сегодня проблемой - с сохранением исторической памяти и популяризацией исторических знаний в современном обществе.

Целевой аудиторией проекта является молодежь, которой понятен цифровой формат экспозиций центра. Основу выставок составляют сенсорные тач-столы, воспроизводящие контент, построенный на приемах видеоинфографики, анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций. Попадая в парк, человек оказывается в альтернативном виртуальной реальности пространстве. Звуковое сопровождение, инсталляции и интерьер усиливают этот эффект, воспроизводя среду, близкую потребителю услуг, предоставляемых этим учреждением. Показав молодому человеку, что мы говорим с ним на одном языке, мыслим одними образами, мы можем переходить к диалогу, направленному на передачу ему знаний и накопленного предшествующими поколениями опыта. С этой целью центр предлагает разнообразные формы социально-культурной деятельности: экскурсии, игры по станциям, путешествия с маршрутными листами, проектные задания с использованием информационно-коммуникационных технологий, тематические фестивали и концерты, лекции, мастер-классы, кинопоказы - 2842 мероприятия за 2019 год, участники которых погружаются в событие, изучают его и перенимают исторический опыт. Пример - ежегодный выставочный проект совместно со школьными музеями "Расскажи мне о войне", реализуемый в преддверии 9 Мая, в котором школьники изучают события и персоналии Великой Отечественной войны, опираясь на коллекции школьных музеев, и делятся своими знаниями с посетителями центра в формате презентаций об этих коллекциях.

Таким образом цифровые технологии социально-культурной деятельности музейно-выставочного центра позволяют наладить диалог с молодежью, что, в свою очередь, способствует формированию интереса к истории.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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