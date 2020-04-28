Жительница Калининграда прикурила сигарету от Вечного огня

В Калининграде решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство" в отношении 19-летней студентки, которая прикурила сигарету от Вечного огня на мемориале и выложила видео об этом в интернет.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области. Хулиганская выходка имела место 26 апреля на улице Комсомольской областного центра, где находится мемориальный комплекс на братской могиле советских солдат, павших при штурме Кенигсберга.

Когда девушка прикуривала на мемориале, ее подруга снимала происходящее на телефон, комментируя: "У моей подруги нет зажигалки, поэтому мы идем к Вечному огню". Затем видео появилось в соцсетях и вызвало бурю возмущенных комментариев, а кроме того, привлекло внимание полиции.

Участковые уполномоченные установили личности обеих подруг. Девушек доставили в отдел полиции и провели с ними разъяснительную беседу. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

После гневной реакции на свою публикацию курильщица удалила из сети этот пост, а затем извинилась в Instagram перед ветеранами и всеми, чьи чувства оказались задеты. "Мы не задавались целью осквернять священный огонь и чувства ветеранов Великой Отечественной войны, но, сами того не замечая, сделали это", - написала она.