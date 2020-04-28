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28.04.2020 16:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Калининградские ученые изобрели "вакцину от старости"

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Калининградский ученый в партнерстве с коллегой из Литвы разработал оригинальный способ профилактики аутоиммунных заболеваний, связанных со старением организма. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского федерального университета имени Канта.

Главный научный сотрудник Центра медицинских биотехнологий БФУ, профессор Виктор Селедцов поясняет: один из главных биологических механизмов, ограничивавших жизнь человека, связан с T-лимфоцитами. С возрастом эти иммунные клетки становятся все более и более аутореактивными - вместо агрессии в отношении внешних патогенов они проявляют агрессию к собственном тканям.

Фото: Istock
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Именно эти атаки становятся причиной таких аутоиммунных заболеваний, как атеросклероз, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. На вопрос, как "усмирить" "старые" иммунные клетки, Селедцов постарался ответить вместе с научным сотрудником одного из литовских предприятий Алексеем фон Дельвигом.

В своей статье, опубликованной в научном журнале Expert Review of Vaccines, ученые предлагают использовать метод лимфоцитарной вакцинации для профилактики развития аутоиммунных заболеваний. Ранее подобная технология доказала свою клиническую эффективность в лечении рассеянного склероза и ревматоидного артрита.

Другой вариант решения проблемы - введение в стареющий организм собственных иммунных клеток человека, полученных в молодом возрасте и хранившихся в иммунологическом банке. "Молодые" клетки способны взять под контроль деятельность "старых" клеток и повысить иммунологическую противоинфекционную защиту, продлив таким образом человеку жизнь.

Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

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