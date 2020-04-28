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28.04.2020 14:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Калининградского школьника наградили за спасение брата и сестры

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Девятилетний Иван Виригин из Багратионовского района Калининградской области получил благодарность от СК России за мужество, проявленное при спасении из пожара младших брата и сестры.

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Как сообщили в региональном управлении СК России, ЧП случилось днем 4 апреля 2020 года. В доме в поселке Корнево, где на втором этаже жила многодетная семья Виригиных, начался пожар из-за выпавшего из печи угля.

Мать незадолго до этого вышла за продуктами к подъехавшей автолавке, и в квартире оставались только четверо детей - девятилетний Ваня и его младшие сестры и брат. Дым заметила четырехлетняя София, на ее крик прибежал Ваня и попытался залить пламя водой. Но оно разгоралось быстро, и мальчик решил спасать младших.

Ваня посадил брата на спину, двухлетнюю сестру взял за руку и вывел их на улицу. София от испуга спряталась за шторой, ее вывела из дома мама, прибежавшая, как только увидела дым из окон. В итоге дети отделались испугом, только Ваня получил небольшие ожоги.

Но семья осталась без жилья. Знакомые пустили Виригиных временно пожить в соседнем доме. Спонсоры и просто неравнодушные люди помогли с одеждой, игрушками, стройматериалами, материальную помощь выделил муниципалитет.

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Помочь решили и офицеры регионального управления СК РФ: приобрели для Виригиных стиральную машину, а для Вани, увлекающегося футболом, - комплект футбольной формы и мяч.

Подарки и благодарность за мужественный поступок Ивану Виригину вручил лично руководитель регионального следственного управления СК РФ Дмитрий Бочаров, выразив признательность его родителям за достойное воспитание сына.

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