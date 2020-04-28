Судам по всей стране дали зеленый свет на использование цифровых технологий. В условиях ограничений присутствие самоизолировавшегося участника на заседании по видеосвязи часто становится единственной возможностью провести процесс.

С 19 марта суды по всей стране изменили правила приема документов. Теперь их можно отправить по почте или заполнить специальную форму на сайте суда.

Ряд судов максимально упростил эту процедуру. Например, Верховный суд Карелии принимает заявления от участников процесса о рассмотрении дела в их отсутствие через WhatsApp. Аналогичные меры введены в судах Вологодчины. Правда, как подчеркивает председатель Вологодского областного суда Игорь Трофимов, гражданин должен написать заявление от руки, сфотографировать его и отправить сотруднику канцелярии.

Кстати, именно Вологодской областной суд оказался первым в России, где с помощью мессенджера прошел судебный процесс. Потерпевший, которому совсем не хотелось нарушать самоизоляцию, обратился в суд с просьбой присутствовать на заседании виртуально, через WhatsApp. Опыт по использованию мессенджера в Сокольском районном суде сочли удачным и решили тиражировать.

В принципе, видеоконференцсвязь в судебной системе России применяется уже больше двадцати лет. Но зачастую к ней прибегают, чтобы обеспечить онлайн-присутствие обвиняемого или подсудимого. Так было, например, с историком Соколовым.

Эксперты уверены — со временем виртуальное присутствие участника на заседании станет обычным делом

Заседание по мессенджеру - это совсем другое, участник процесса может находиться у себя дома или в рабочем кабинете.

А в Петербурге Смольнинский районный суд рассмотрел три дела в формате Skype-конференции. Однако применение таких технологий в судах пока единично из-за подводных камней, о которых предупреждают эксперты.

Адвокат Александр Иноядов подчеркивает: участие в процессе по видеоконференцсвязи допускается только в отношении лиц, личность которых достоверно установлена. Так, личность свидетеля устанавливается соответствующим судом, который обеспечивает его участие в заседании. Личность арестантов может подтвердить администрация изолятора. Перспективу присутствия на суде из дома адвокат называет неоднозначной. В частности, на сегодняшний день в УПК четко прописано, что, например, ходатайство о заключении под стражу в формате онлайн рассмотрено быть не может. В ряде случаев обвиняемый может не присутствовать в зале заседания, но, например, при рассмотрении уголовных дел адвокат обязательно должен быть на месте. Равно как и гособвинитель. И судья.

В гражданском судопроизводстве для новых технологий простора больше. УПК не запрещает участия в процессах по видеосвязи свидетелям, переводчикам, экспертам. Главная проблема - как доказать суду, что на экране монитора именно независимый эксперт, а не какое-нибудь заинтересованное лицо.

Юрист Валерий Зинченко полагает, что при рассмотрении дел по видеосвязи нужно получать от всех лиц, участвующих в деле, согласие на проведение заседания онлайн. "При этом такое соглашение должно быть получено путем подачи соответствующего заявления в суд почтой или через предусмотренные законом системы подачи документов в электронном виде. В противном случае есть риск столкнуться с фальсификацией подобных заявлений. Более того, в согласии на проведение заседания онлайн имело бы смысл указать соответствующие реквизиты (номер телефона, логин в Skype). И даже в этом случае суду, конечно, необходимо соблюдать процессуальные нормы и установить, кто непосредственно ..явился.. в заседание. Для этого можно проверить паспорт. Качество видеосвязи должно позволять сличить участника процесса с фотографией в паспорте", - говорит Зинченко.

Эксперты сходятся во мнении, что даже после снятия ограничений цифровые технологии продолжат внедряться в судах и со временем виртуальное присутствие участника на заседании станет обычным делом. Правда, в то, что судебные процессы полностью перейдут в формат видеоконференций, специалисты не верят.