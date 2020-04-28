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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Фемида слушает

На судебных заседаниях начали звонить по видеосвязи и писать в мессенджеры
Текст: Вера Черенева (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 92(8146)
Судам по всей стране дали зеленый свет на использование цифровых технологий. В условиях ограничений присутствие самоизолировавшегося участника на заседании по видеосвязи часто становится единственной возможностью провести процесс.

С 19 марта суды по всей стране изменили правила приема документов. Теперь их можно отправить по почте или заполнить специальную форму на сайте суда.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Верховный суд России впервые проведет процессы в режиме онлайн

Ряд судов максимально упростил эту процедуру. Например, Верховный суд Карелии принимает заявления от участников процесса о рассмотрении дела в их отсутствие через WhatsApp. Аналогичные меры введены в судах Вологодчины. Правда, как подчеркивает председатель Вологодского областного суда Игорь Трофимов, гражданин должен написать заявление от руки, сфотографировать его и отправить сотруднику канцелярии.

Кстати, именно Вологодской областной суд оказался первым в России, где с помощью мессенджера прошел судебный процесс. Потерпевший, которому совсем не хотелось нарушать самоизоляцию, обратился в суд с просьбой присутствовать на заседании виртуально, через WhatsApp. Опыт по использованию мессенджера в Сокольском районном суде сочли удачным и решили тиражировать.

В принципе, видеоконференцсвязь в судебной системе России применяется уже больше двадцати лет. Но зачастую к ней прибегают, чтобы обеспечить онлайн-присутствие обвиняемого или подсудимого. Так было, например, с историком Соколовым.

Эксперты уверены — со временем виртуальное присутствие участника на заседании станет обычным делом

Заседание по мессенджеру - это совсем другое, участник процесса может находиться у себя дома или в рабочем кабинете.

А в Петербурге Смольнинский районный суд рассмотрел три дела в формате Skype-конференции. Однако применение таких технологий в судах пока единично из-за подводных камней, о которых предупреждают эксперты.

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Судам разрешили проводить слушания онлайн

Адвокат Александр Иноядов подчеркивает: участие в процессе по видеоконференцсвязи допускается только в отношении лиц, личность которых достоверно установлена. Так, личность свидетеля устанавливается соответствующим судом, который обеспечивает его участие в заседании. Личность арестантов может подтвердить администрация изолятора. Перспективу присутствия на суде из дома адвокат называет неоднозначной. В частности, на сегодняшний день в УПК четко прописано, что, например, ходатайство о заключении под стражу в формате онлайн рассмотрено быть не может. В ряде случаев обвиняемый может не присутствовать в зале заседания, но, например, при рассмотрении уголовных дел адвокат обязательно должен быть на месте. Равно как и гособвинитель. И судья.

В гражданском судопроизводстве для новых технологий простора больше. УПК не запрещает участия в процессах по видеосвязи свидетелям, переводчикам, экспертам. Главная проблема - как доказать суду, что на экране монитора именно независимый эксперт, а не какое-нибудь заинтересованное лицо.

Юрист Валерий Зинченко полагает, что при рассмотрении дел по видеосвязи нужно получать от всех лиц, участвующих в деле, согласие на проведение заседания онлайн. "При этом такое соглашение должно быть получено путем подачи соответствующего заявления в суд почтой или через предусмотренные законом системы подачи документов в электронном виде. В противном случае есть риск столкнуться с фальсификацией подобных заявлений. Более того, в согласии на проведение заседания онлайн имело бы смысл указать соответствующие реквизиты (номер телефона, логин в Skype). И даже в этом случае суду, конечно, необходимо соблюдать процессуальные нормы и установить, кто непосредственно ..явился.. в заседание. Для этого можно проверить паспорт. Качество видеосвязи должно позволять сличить участника процесса с фотографией в паспорте", - говорит Зинченко.

Эксперты сходятся во мнении, что даже после снятия ограничений цифровые технологии продолжат внедряться в судах и со временем виртуальное присутствие участника на заседании станет обычным делом. Правда, в то, что судебные процессы полностью перейдут в формат видеоконференций, специалисты не верят.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область СЗФО Санкт-Петербург

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