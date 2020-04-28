Минстрой России составил рейтинг субъектов РФ по формированию комфортной городской среды по итогам прошлого года. Большинство регионов Северо-Запада продемонстрировали неплохие результаты и попали в первую половину списка. Но Псковская область, ставшая российским антилидером по количеству незавершенных ремонтов, оказалась в хвосте рейтинга.

В основу исследования легли несколько десятков критериев, за соответствие которым регионам начисляют баллы. Или, наоборот, отнимают. Все они связаны с реализацией федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", который является частью нацпроекта "Жилье и городская среда". К примеру, наличие объектов, которые не были сданы в срок в прошлом году, автоматически лишает субъект РФ пяти баллов. А регионы, в которых работают центры компетенций по вопросам городской среды, получают по пять дополнительных баллов.

В Калининградской области, набравшей 63 балла, центр компетенций функционирует на базе Балтийского федерального университета имени Канта. С реализацией федерального проекта региону помогают студенты вуза. Так, юные дизайнеры приняли участие в разработке концепции благоустройства и развития поселка Железнодорожный. В начале марта студенты выехали в муниципалитет, составили фотоопись зданий и общественных пространств.

- У нас формируются группы по отдельным муниципальным образованиям области, - поясняет директор калининградского центра компетенций по вопросам городской среды, почетный архитектор России Виктор Пустовгаров. - Студенты второго курса отделения "дизайн" курируют поселок городского типа Железнодорожный Правдинского городского округа.

В Псковской области, которая набрала 39 баллов, региональный центр компетенций еще не создан. Кроме того, регион, по информации федерального Минстроя, стал одним из российских антилидеров по объему незавершенных работ - наряду с Калмыкией, Ингушетией, Забайкальским краем и Астраханской областью. В прошлом году ряд муниципалитетов на Псковщине действительно поздно заключили контракты на выполнение работ по благоустройству. А подрядчики не всегда соблюдали сроки, прописанные в этих документах.

В текущем году все регионы должны завершить контрактование до 1 мая. При этом задача федерального проекта, связанная с вовлечением граждан в формирование комфортной городской среды, не теряет актуальности. Поэтому городским властям необходимо учиться дистанционно общаться с местными жителями.

Некоторые муниципалитеты уже осваивают такие онлайн-форматы взаимодействия. К примеру, в Зеленоградске Калининградской области на днях провели несколько видеоконференций. Горожане - участники инициативной группы выбрали проект, который муниципалитет отправит на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.

Параллельно с рейтингом регионов федеральный Минстрой и ДОМ.РФ подготовили индекс качества городской среды. Он учитывает не только благоустройство дворов и общественных пространств, но и доступность спортивной инфраструктуры, объектов культуры, безопасность дорожного движения, развитость сферы услуг, состояние жилищного фонда и так далее. Всего можно набрать 360 баллов. В муниципалитете, набравшем более 180 баллов, городская среда считается благоприятной.

В прошлом году эксперты оценили все 1115 российских городов. Почти 27 процентов из них признали комфортными для жизни граждан. В 2018-м показатель составил 23,5 процента, а к 2024-му регионы в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" должны довести его до 30 процентов.

В Калининградской области уже сейчас соотношение городов с благоприятной и неблагоприятной средой составляет 50 на 50. Из 22 муниципалитетов 11 эксперты признали комфортными для горожан. Для сравнения: в Псковской области на 10 городов, набравших менее 180 баллов, приходится четыре города с благоприятной средой.

Прямая речь

Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства Российской Федерации:

- Индекс качества городской среды рассчитывается уже второй год подряд. Благодаря данным, полученным по итогам первого исследования, многие города смогли определить приоритеты в развитии и принять необходимые управленческие решения. Уже за короткий срок мы смогли увидеть положительные результаты этой работы.