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28.04.2020 15:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы районы Петербурга, где больше всего больных COVID-19

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге больше всего пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией проживает в Невском районе, общее число граждан с легкими формами COVID-19, которые находятся на амбулаторном лечении, здесь составило 135 человек. Это следует из доклада председателя рабочей группы при губернаторе Петербурга по организации медпомощи в условиях распространения COVID-19 Евгения Шляхто.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга

На обнародованной карте указано, что под наблюдением в Невском районе находятся в общей сложности 1246 человек. Больше всего граждан, которые обязаны соблюдать карантин как возможные носители вируса в Приморском районе (2202 человека), COVID-19 подтвержден у 120 жителей.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Во Фрунзенском районе под наблюдением находятся 2082 человека, инфекция подтверждена у 82 граждан.

Самая спокойная ситуация в пригородных районах. Так, в Петродворцовом районе COVID-19 подтвержден у десяти жителей, а под наблюдением находится 299 человек, в Колпинском районе врачи следят за состоянием 177 человек, коронавирус выявлен у 15 из них.

А в Кронштадте врачи наблюдают за состоянием трех пациентов, коронавируса пока не выявлено ни у кого из них.

В целом, как следует из доклада, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге довольно спокойная. Мест в больницах хватает, медработники обеспечены необходимыми средствами защиты, в учреждениях есть необходимое оборудование.

С 20 марта по 12 апреля в Петербурге количество заболевших COVID-19 удваивалось за неделю, что соответствовало благоприятному сценарию течения эпидемии. Сейчас ситуация усложнилась, удвоение количества выявленных случаев происходит каждые шесть дней.

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