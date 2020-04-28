Новости

В Москве выполнено 7 тысяч заявок на доставку дров и угля 16:33
В Госдуме рассказали о здоровье Ким Чен Ына 16:26
ФСБ рассекретила новые документы периода освобождения Крыма в 1944 году 16:24
Представитель ООН призвала жителей Беларуси оставаться дома 16:17
Васильева и Бабкину в "Модном приговоре" заменят Пельш и Дибров 16:16
Роспотребнадзор ждет улучшения ситуации с коронавирусом после праздников 16:15
В ЕС не признали переход власти в Ливии к Хафтару 16:15
Калининградские ученые изобрели "вакцину от старости" 16:12
Видео: Дмитрий Маликов дал онлайн-интервью "РГ" 16:12
Как отличить аллергию на пыльцу от первых симптомов COVID-19 16:05
В Торонто расширят тротуары из-за COVID-19 16:01
Возвращение легенды. Мотоциклы "Ява" начнут продавать в Европе 16:00
9 Мая военные корабли пришвартуются у главных причалов Петербурга 15:52
Названы районы Петербурга, где больше всего больных COVID-19 15:48
В Смоленской области три человека умерли от COVID-19 15:45
В Совфеде предложили психологически помочь россиянам на самоизоляции 15:38
Два вертолета тушат пожар в Новой Москве 15:37
Минздрав: Коронавирус может поражать мозг и центральную нервную систему 15:37
Якубович стал худруком музыкального марафона к 75-летию Великой Победы 15:31
Приехавшую в Крым украинку принудительно доставили в обсерватор 15:30
В Сочи завели дело за крупное хищение полезных ископаемых 15:25
Лев Лещенко рассказал, как ему удалось выздороветь 15:16
Австралийский медик объяснила, как витамин D защищает от COVID-19 15:14
Самая дорогая Lada Xray Cross. Стартовали продажи стильного хэтчбека 15:01
В Уфе песню "День Победы" исполнили на башкирском языке 14:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
28.04.2020 15:02
Проект: В регионах

Вывезут обязательно

Чтобы не допустить мусорного коллапса, федеральные субсидии направят в субъекты РФ
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 92(8146)
Федеральный центр направит девять миллиардов рублей на поддержку региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Такое постановление утвердило на днях правительство РФ. По экспертным оценкам, только половина городских жителей и 15 процентов сельчан оплачивают коммунальные услуги онлайн. Поэтому сейчас, когда почтовые и банковские отделения не работают, объем платежей в стране резко сократился. Не стал исключением и СЗФО.
Вывоз мусора должен проводиться регулярно, вне зависимости от платежей горожан. Фото: Максим Блинов/РИА Новости Вывоз мусора должен проводиться регулярно, вне зависимости от платежей горожан. Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Вывоз мусора должен проводиться регулярно, вне зависимости от платежей горожан. Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Наладить контроль

В Псковской области "коммуналка" просела на 30-40 процентов. При этом падение фиксируется не только по свежим квитанциям, но и по счетам, выставленным до введения санитарно-эпидемиологических ограничений. Ранее подобный сценарий предсказывала исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Фото: iStock
В Калининграде активизировались лжегазовщики

- 2 апреля было принято 424-е постановление правительства, в соответствии с которым поставщикам жилищных и коммунальных ресурсов запрещается отключать коммунальные ресурсы для неплательщиков, а также взыскивать с них штрафы и пени за просрочку платежей, - поясняет Светлана Разворотнева. - Платежная дисциплина упала, а объемы вывозимых отходов, наоборот, возросли. Чтобы не допустить мусорных коллапсов, новые субсидии направятся в субъекты РФ.?Регионы в свою очередь доведут деньги до операторов. В федеральном Минприроды пояснили: помимо социальной значимости услуг по сбору и вывозу ТКО, от устойчивости регоператоров во многом зависит достижение целей и показателей нацпроекта "Экология". В течение трех месяцев организации будут получать пятую часть расчетной необходимой валовой выручки.

- В Псковской области региональный оператор испытывает дефицит собственных мощностей, фактически выступая только заказчиком услуг. Основную работу по сбору и вывозу отходов выполняют подрядчики, - комментирует ситуацию Андрей Лукьянов, руководитель крупного псковского предприятия, которое занимается вывозом, сортировкой и переработкой отходов. - Поэтому очень важно наладить контроль за расходованием средств из федерального бюджета. Нельзя допустить, чтобы деньги осели в кармане заказчика и не достались исполнителям работ, перед которыми, кстати, региональный оператор накопил существенные долги. Мы тоже до недавнего времени являлись подрядчиком регоператора по нескольким районам Пскова, и вопрос по оплате услуг не закрыт за последние полгода. А с 1 апреля организация и вовсе расторгла с нами договор в одностороннем порядке.

Мы обратились в прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу, это отдельная история. Обидно, что рушится система раздельного двухпоточного накопления отходов, на создание которой ушло десять лет.

Проблема в том, что платежная дисциплина жителей СЗФО упала, а объемы вывозимых отходов возросли

В Калининградской области, как отмечают в областном министерстве природных ресурсов и экологии, региональный оператор по обращению с ТКО работает в штатном режиме.

Предприятие столкнулось с кассовым разрывом, но пока для его покрытия не требуются экстренные меры.

- Тем не менее Калининградская область планирует претендовать на недавно анонсированный трансферт из федерального бюджета на обеспечение непрерывной работы региональных операторов, - отмечает министр природных ресурсов и экологии региона Олег Ступин. - Мы находимся в постоянном контакте с регоператором и другими игроками рынка отходов и имеем представление о том, какая им требуется помощь. В настоящий момент ждем регламента подачи заявок на федеральные средства от Минприроды России.

В отличие от Псковщины, в Калининградской области приход регионального оператора не привел к существенному переделу "мусорного" рынка. Вывозом раздельно собранных отходов в самом западном российском регионе занимается экологическая организация "Зеленое дело", которая еще несколько лет назад организовала здесь работающую систему рециклинга.

В 2015-м руководитель проекта Олег Пауков начал приезжать в дома и офисы, забирать полезные отходы весом от пяти килограммов, сортировать их и продавать переработчикам.

В 2019-м власти закупили 60 контейнеров для пластика, металла и бумаги и установили их на действующих контейнерных площадках Калининграда. Конкурс на вывоз и дальнейшую сортировку вторсырья выиграло "Зеленое дело", которое теперь обслуживает и городские площадки, и своих клиентов.

- Изначально, согласно договору, мы не должны были получать плату от регионального оператора, - рассказывает Олег Пауков. - Предполагалось, что проект окажется в выигрыше за счет того, что на сортировку будет поступать больше вторсырья. Но ситуация изменилась, цены на сырье снизились в текущем году в два раза. Поэтому сейчас деятельность по обслуживанию городских контейнеров является убыточной. Мы ведем переговоры с региональным минприроды.

Кто поможет управдому

Что касается других коммунальных секторов, в поддержке, помимо "мусорного" рынка, нуждается рынок управляющих организаций. Как отмечают в НП "ЖКХ Контроль", стоимость профессиональной дезинфекции, которую обязаны проводить управдомы, составляет пять рублей за квадратный метр. То есть на обработку большого девятиэтажного дома необходимо тратить примерно 25 тысяч рублей в день, или 750 тысяч рублей в месяц.

В СЗФО приступили к обновлению коммунальных сетей

- Я провела небольшой опрос среди калининградских активистов. Выяснилось, что на один дом, в котором проводят дезинфекцию, приходятся два, где эти требования игнорируют, - делится информацией руководитель калининградского центра "ЖКХ Контроль", исполнительный директор "Балтийского жилищного союза" Валентина Зосименко. - И это неудивительно. Подавляющему большинству управляющих организаций просто неоткуда взять деньги на дезинфекционные мероприятия.

На днях администрация Калининграда выделила два миллиона рублей на закупку 44 тысяч литров антисептика, гипохлорита натрия, для УК и ТСЖ.

- Это хорошая инициатива, управляющие организации будут рады любой поддержке, - продолжает Валентина Зосименко. - Но надолго ли хватит 44 тысяч литров? На мой взгляд, в текущей ситуации предоставлять УК и ТСЖ адресную помощь должны не муниципальные власти, а федеральный центр. Сейчас Минстрой России ведет работу по включению ЖКХ в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область СЗФО Псковская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
Путин поручил представить план-график разработки вакцин от коронавируса
ЦБ предложил временно разрешить выдачу полисов ОСАГО без техосмотра
Россия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов