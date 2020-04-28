Федеральный центр направит девять миллиардов рублей на поддержку региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Такое постановление утвердило на днях правительство РФ. По экспертным оценкам, только половина городских жителей и 15 процентов сельчан оплачивают коммунальные услуги онлайн. Поэтому сейчас, когда почтовые и банковские отделения не работают, объем платежей в стране резко сократился. Не стал исключением и СЗФО.

Наладить контроль

В Псковской области "коммуналка" просела на 30-40 процентов. При этом падение фиксируется не только по свежим квитанциям, но и по счетам, выставленным до введения санитарно-эпидемиологических ограничений. Ранее подобный сценарий предсказывала исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

- 2 апреля было принято 424-е постановление правительства, в соответствии с которым поставщикам жилищных и коммунальных ресурсов запрещается отключать коммунальные ресурсы для неплательщиков, а также взыскивать с них штрафы и пени за просрочку платежей, - поясняет Светлана Разворотнева. - Платежная дисциплина упала, а объемы вывозимых отходов, наоборот, возросли. Чтобы не допустить мусорных коллапсов, новые субсидии направятся в субъекты РФ.?Регионы в свою очередь доведут деньги до операторов. В федеральном Минприроды пояснили: помимо социальной значимости услуг по сбору и вывозу ТКО, от устойчивости регоператоров во многом зависит достижение целей и показателей нацпроекта "Экология". В течение трех месяцев организации будут получать пятую часть расчетной необходимой валовой выручки.

- В Псковской области региональный оператор испытывает дефицит собственных мощностей, фактически выступая только заказчиком услуг. Основную работу по сбору и вывозу отходов выполняют подрядчики, - комментирует ситуацию Андрей Лукьянов, руководитель крупного псковского предприятия, которое занимается вывозом, сортировкой и переработкой отходов. - Поэтому очень важно наладить контроль за расходованием средств из федерального бюджета. Нельзя допустить, чтобы деньги осели в кармане заказчика и не достались исполнителям работ, перед которыми, кстати, региональный оператор накопил существенные долги. Мы тоже до недавнего времени являлись подрядчиком регоператора по нескольким районам Пскова, и вопрос по оплате услуг не закрыт за последние полгода. А с 1 апреля организация и вовсе расторгла с нами договор в одностороннем порядке.

Мы обратились в прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу, это отдельная история. Обидно, что рушится система раздельного двухпоточного накопления отходов, на создание которой ушло десять лет.

Проблема в том, что платежная дисциплина жителей СЗФО упала, а объемы вывозимых отходов возросли

В Калининградской области, как отмечают в областном министерстве природных ресурсов и экологии, региональный оператор по обращению с ТКО работает в штатном режиме.

Предприятие столкнулось с кассовым разрывом, но пока для его покрытия не требуются экстренные меры.

- Тем не менее Калининградская область планирует претендовать на недавно анонсированный трансферт из федерального бюджета на обеспечение непрерывной работы региональных операторов, - отмечает министр природных ресурсов и экологии региона Олег Ступин. - Мы находимся в постоянном контакте с регоператором и другими игроками рынка отходов и имеем представление о том, какая им требуется помощь. В настоящий момент ждем регламента подачи заявок на федеральные средства от Минприроды России.

В отличие от Псковщины, в Калининградской области приход регионального оператора не привел к существенному переделу "мусорного" рынка. Вывозом раздельно собранных отходов в самом западном российском регионе занимается экологическая организация "Зеленое дело", которая еще несколько лет назад организовала здесь работающую систему рециклинга.

В 2015-м руководитель проекта Олег Пауков начал приезжать в дома и офисы, забирать полезные отходы весом от пяти килограммов, сортировать их и продавать переработчикам.

В 2019-м власти закупили 60 контейнеров для пластика, металла и бумаги и установили их на действующих контейнерных площадках Калининграда. Конкурс на вывоз и дальнейшую сортировку вторсырья выиграло "Зеленое дело", которое теперь обслуживает и городские площадки, и своих клиентов.

- Изначально, согласно договору, мы не должны были получать плату от регионального оператора, - рассказывает Олег Пауков. - Предполагалось, что проект окажется в выигрыше за счет того, что на сортировку будет поступать больше вторсырья. Но ситуация изменилась, цены на сырье снизились в текущем году в два раза. Поэтому сейчас деятельность по обслуживанию городских контейнеров является убыточной. Мы ведем переговоры с региональным минприроды.

Кто поможет управдому

Что касается других коммунальных секторов, в поддержке, помимо "мусорного" рынка, нуждается рынок управляющих организаций. Как отмечают в НП "ЖКХ Контроль", стоимость профессиональной дезинфекции, которую обязаны проводить управдомы, составляет пять рублей за квадратный метр. То есть на обработку большого девятиэтажного дома необходимо тратить примерно 25 тысяч рублей в день, или 750 тысяч рублей в месяц.

- Я провела небольшой опрос среди калининградских активистов. Выяснилось, что на один дом, в котором проводят дезинфекцию, приходятся два, где эти требования игнорируют, - делится информацией руководитель калининградского центра "ЖКХ Контроль", исполнительный директор "Балтийского жилищного союза" Валентина Зосименко. - И это неудивительно. Подавляющему большинству управляющих организаций просто неоткуда взять деньги на дезинфекционные мероприятия.

На днях администрация Калининграда выделила два миллиона рублей на закупку 44 тысяч литров антисептика, гипохлорита натрия, для УК и ТСЖ.

- Это хорошая инициатива, управляющие организации будут рады любой поддержке, - продолжает Валентина Зосименко. - Но надолго ли хватит 44 тысяч литров? На мой взгляд, в текущей ситуации предоставлять УК и ТСЖ адресную помощь должны не муниципальные власти, а федеральный центр. Сейчас Минстрой России ведет работу по включению ЖКХ в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.