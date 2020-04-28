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28.04.2020 18:26
Проект: В регионах

Тайга в кубометрах

Россельхоз составил рейтинг субъектов РФ в области лесного хозяйствования
Текст: Марина Ледяева (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 92(8146)
Россельхоз оценил регионы страны по четырем показателям: лесные пожары, незаконные рубки, искусственное лесовосстановление и эффективность лесного хозяйства. Северо-Запад в целом на фоне всей страны выглядит вполне достойно: большинство регионов округа числится в передовиках или крепких середнячках по многим позициям.

Ленинградская область стала всероссийским лидером по эффективности лесного хозяйства. Как поясняют в Рослесхозе, этот показатель демонстрирует, насколько хорошо регионы справляются с переданными им полномочиями в области лесных отношений. На шестом месте разместилась Вологодчина, на восьмом - Калининградская область.

По площади искусственного лесовосстановления третью позицию в стране заняла Ленинградская область (более девяти тысяч гектаров), сразу за ней следуют Вологодская область и Карелия с показателем свыше семи тысяч гектаров.

С лесными пожарами, в отличие от сибирских регионов, в СЗФО вполне справляются. По их площади первый представитель округа - Карелия - занимает в списке только 32-е место: по данным Рослесхоза, в минувшем году в республике сгорело более 590 гектаров леса. Меньше всего зеленых угодий огонь унес на Вологодчине - свыше 40 гектаров, 60-я строка антирейтинга. Остальные регионы Северо-Запада разместились между ними.

В Поморье остановили уничтожение леса под видом законных рубок

Рослесхоз приводит и свежие данные по лесным пожарам за 2020 год. Но в СЗФО они случались пока только на небольших участках в западных областях и практически сразу были потушены. На основной территории округа пожароопасный сезон еще не начался.

По объему незаконных рубок Архангельская область заняла пятое место в РФ. По данным Рослесхоза, в Поморье незаконно заготовили более 65 тысяч кубометров леса. Это гораздо меньше, чем в Иркутской области, которая стала лидером антирейтинга с показателем 440 тысяч "кубов". Ближайший к Поморью регион СЗФО в этом списке - Вологодчина - занимает 11-е место: там нелегально вырублено более 16 тысяч кубометров. Минимальный ущерб от "черных лесорубов" понесли не самые лесистые Мурманская область (менее тысячи "кубов") и Ненецкий округ, где незаконных рубок не было вообще.

Всего в России за год ушло в теневой оборот более одного миллиона 185 тысяч кубометров древесины.

Показатели Архангельской области в сфере незаконного оборота древесины можно назвать неожиданными. Дело в том, что на всероссийских совещаниях по вопросам ЛПК эксперты называют Поморье регионом, который практически справился с этой проблемой. Борьба с "черными лесорубами" принесла результаты, объемы незаконной заготовки древесины в регионе снизились в два раза, отмечалось на недавнем выездном совещании рабочей группы Совфеда в Устьянском районе Поморья.

Но правоохранители подчеркивают, что сократить удалось именно "классические" незаконные рубки, когда лес просто берут без разрешения. При этом большую опасность сегодня представляет нелегальная заготовка леса под видом законной - например, якобы для расчистки земель сельхозназначения. Такая древесина тоже учитывается в статистике.

Всего в России за год ушло в теневой оборот более одного миллиона 185 тысяч кубометров древесины

- К росту цифровых показателей привело выявление двух крупных незаконных рубок, - пояснил начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Архангельской области Сергей Стрекин. - На земельном участке сельскохозяйственного назначения в Плесецком районе было вырублено более 3,5 тысячи кубометров, а на территории Двинско-Пинежского заказника - порядка 28 тысяч кубометров леса. По этим фактам проводится расследование, уточняются объемы незаконно добытой древесины и размер причиненного ущерба.

Фото: Фотоматериалы предоставлены информационным партнером "РГ" - газетой "Якутия"
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Двинско-Пинежский заказник был создан в октябре 2019 года после многолетней подготовительной работы. Со дня вступления в силу положения о заказнике коммерческие рубки на его территории попали под строгий запрет. Однако лесничество, как предполагается, ошибочно согласовало леспромхозу заготовку древесины. Чтобы компенсировать ущерб от вырубки, компания-лесопользователь добровольно взяла под охрану прилегающий к заказнику участок первозданной тайги площадью около двух тысяч гектаров, который подпадал под коммерческую заготовку.

Чтобы исключить любые случаи незаконных рубок, в Поморье усилили работу по их выявлению, в том числе с помощью дистанционного мониторинга. Самое пристальное внимание - землям сельхозугодий и особо охраняемым природным территориям.

Как отметил на совещании в Поморье глава Рослесхоза Сергей Аноприенко, для борьбы с незаконными рубками особенно важны натурные проверки. Число государственных лесных инспекторов в стране увеличили на две тысячи человек, им собираются улучшить социальные условия и материально-техническое оснащение. В Архангельской области проверки, рейды и патрулирования проводят более 780 сотрудников лесной охраны.

Тем временем

Помочь в борьбе с "черными лесорубами" должны и поправки в лесное законодательство, над которыми сейчас идет работа. В частности, для улучшения контроля за оборотом древесины ее собственников обяжут использовать при перевозке электронный сопроводительный документ, в котором указаны место и время погрузки и выгрузки. Эти данные будут занесены в ЛесЕГАИС, где их смогут увидеть сотрудники контролирующих и правоохранительных органов. Новая система тестируется в четырех регионах страны, в том числе в Республике Коми.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Вологодская область СЗФО Калининградская область СЗФО Ленинградская область

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