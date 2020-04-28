В пригороде Великого Новгорода тысячи заброшенных и бесхозных дачных участков, которые местные власти мечтают раздать горожанам. Действующие дачники перспективу развития своих товариществ и поселков видят не в садах и огородах, а в застройке участков домами для постоянного проживания. Получить землю сегодня можно за символическую плату: аренду, налоги и сборы. Но вложиться придется в освоение.

Сегодня в Новгородском районе более 40 тысяч садово-огородных участков. Раздавали землю работникам заводов по четыре или шесть соток, когда была мода на дачи. Как сообщили "РГ" в районной администрации, точной статистики, сколько земли сейчас заброшено, зарастает травой и кустарником, не ведется. Предполагают, что около 25 процентов участков "не используется по назначению".

Один из самых крупных дачных массивов расположен на землях Панковского поселения. Всего в трех километрах от Великого Новгорода. Более 13,5 тысячи участков. Еще в 2017 году местные власти решили навести порядок. Землю - пересчитать, заброшенные участки взять на учет и передать желающим в аренду. За прошедшие годы обошли и проверили почти половину.

- Мы составили целый реестр участков, если не удается найти владельцев заброшенной земли, то через суд признаем бесхозяйной собственность, - рассказала "РГ" глава Панковского городского поселения Наталья Федорова. - Таким образом уже выявлено и сдано в аренду под дачи более 200 участков.

В Панковке уверяют, что масштабную и первую в истории полную инвентаризацию дачных участков начали не ради денег. Платежи за аренду и налог на землю - это незначительная часть местного бюджета. Главное - навести порядок и заставить владельцев заброшенных участков выкосить траву, спилить засохшие деревья, разобрать ветхие домики. Ведь брошенные дачи часто горят и представляют опасность для соседей.

- Сегодня появился спрос на садово-огородные участки, ведь на дачах разрешили строить жилые дома, регистрироваться, использовать на эти цели материнский капитал, - считает Наталья Федорова. - Участки мы не продаем, а сдаем в аренду - за тысячу рублей в год. Деньги поступают в муниципалитет. В дальнейшем любой гражданин России может оформить этот участок в собственность.

Найдя хозяина участка, чиновники предлагают навести порядок на территории и оплатить накопленные долги по налогам. Иногда землевладельцы решаются избавиться от надела и отказываются от права собственности. В 2019 году в Новгородском районе 48 таких участков передано муниципалитетам.

Если владельца найти не удается, а земля заброшена уже несколько лет, то власти обращаются в суд. Процедура сложная и длительная. И сами дачники, и панковские чиновники давно вынашивают идею: закон об изъятии неиспользуемой земли должен быть принят на федеральном уровне.

- Мы обращались в Союз садоводов России, чтобы выступить с законодательной инициативой, узаконить и значительно упростить передачу брошенных участков другим дачникам, соседям в товариществах, разрешить их продажу по минимальной цене, - поделился с "РГ" общественник, с 2008 по 2019 год руководитель Ассоциации дачников Новгородской области Виталий Попов. - Но решить вопрос пока не удалось. Хотя за дачами и малоэтажным строительством вокруг городов будущее.

В Новгородском районе более 40 тысяч садово-огородных участков. Четверть из них не используется по назначению

Превращение дачных поселков в полноценные жилые районы вокруг Великого Новгорода произойдет в ближайшие десять лет, уверены в дачной ассоциации. К массивам садово-огородных наделов давно проложены дороги, протянуто электричество, можно бурить скважины. Плюс загородные жители это еще и платежеспособные потребители.

- Подсчитано, что ежегодно дачники только Новгородского района на семена, удобрения, лопаты, ведра, пленку и тому подобный инвентарь тратят более двух миллиардов рублей, - поделился с "РГ" Виталий Попов. - На каждый участок приходится 15-20 тысяч рублей затрат, а если дачник ведет строительство - сумма многократно увеличивается. Огромные средства в экономику.

Второй (и самый популярный) вариант стать землевладельцем - покупка участка. Средняя цена на стандартные шесть соток и маленький деревянный дачный домик в пригороде Великого Новгорода - 250-300 тысяч рублей. За заросший участок земли в дачном массиве сейчас просят от 50 до 100 тысяч рублей. Чем ближе участок к дороге, электричеству или газопроводу, тем дороже.

Кроме земельного участка под дачу, можно получить землю и под строительство дома. Совершенно бесплатно. В теории. Как сообщили "РГ" в мэрии Великого Новгорода, по закону право на земельный надел сейчас имеют 923 семьи. Это многодетные, молодые, семьи с детьми-инвалидами. За последние годы около 1,5 тысячи участков уже было роздано. На территории самого областного центра земли практически нет, поэтому новгородцам предлагают варианты в районах. Денежная компенсация за участок не предусмотрена, поэтому многие льготники соглашаются и берут землю за десятки километров от города. Иногда в лесу или в поле, без электричества и дороги рядом.

- Осваивать лес непросто. Второй раз я бы я не взялся за это. Проще и дешевле купить уже готовый участок, - поделился житель деревни Плетниха многодетный отец Анатолий Шалаев. - Примерно половина участков вокруг нас сейчас пустует, у соседей нет возможности корчевать лес и проводить мелиорацию. Если нанимать технику и рабочих по уму, получается примерно 200 тысяч рублей за одну сотку участка. А у нас участок 10 соток. И продавать невыгодно. Кадастровая стоимость этой земли - около 400 тысяч рублей, а рыночная цена сейчас в этой деревне - 200 тысяч.

Тем временем

В этом году в Новгородском районе власти планируют бесплатно выделить 500 земельных участков под ИЖС льготникам, а также местным жителям для ведения личного подсобного хозяйства. В самом Великом Новгороде почти 300 наделов готовят для передачи льготникам на территории города. По информации мэрии, после получения земли в собственность только шесть процентов семей обычно не строят дом, а продают участок.