В Архангельской области экстренно снижают нагрузку на бизнес

На сессии парламента Поморья приняты неотложные меры поддержки бизнеса. Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский инициировал рассмотрение новых законопроектов сразу в двух чтениях. Ведь для тех, кто продолжает терять прибыль из-за ограничений в связи с распространением коронавируса, каждый день - на вес золота.

Так, по упрощенной системе налогоообложения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года ставка налога на доходы снижена на треть: с шести до четырех процентов. Важно, что новый режим налогообложения распространяется на все виды деятельности, более того, за период, предшествующий принятию закона, будет сделан перерасчет. Правительство и депутатский корпус региона пошли на этот сложный шаг, несмотря на значительные выпадающие доходы бюджета региона.

Снижена ставка налога и для жителей Архангельской области, которые в этом году приобрели патент на предпринимательскую деятельность. В 2020-м они будут платить налог с суммы... один рубль: именно столько по решению депутатов составит размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по патенту. Фактически они освобождены от налога. Это при том что объем поступлений в бюджет от бизнеса по патенту составил в 2019 году 41,5 миллиона рублей.

Тем временем экстренных мер по системе "упрощенки" ждет 21 тысяча предпринимателей региона - большая часть представителей малого и среднего бизнеса. Изначально снижение этого налогового бремени законодатели планировали ввести с 2021 года, но после консультаций с Александром Цыбульским принято решение форсировать принятие закона.

Новые решения власти уже оценили в архангельской глубинке

- Сегодня правительство использует любые возможности для поддержки предпринимателей, учитывая при этом бюджетные обязательства, - говорит министр экономического развития Поморья Иван Кулявцев. - Да, есть примеры регионов, где ставка налога снижается до одного процента, в других она снижена до пяти процентов. Но нам важно было сбалансировать решение: напомню, что в этом году бюджет области впервые преодолел рубеж сто миллиардов рублей, в него заложены значительные социальные обязательства. Нужно учитывать, что новые меры поддержки бизнеса приведут к выпадению доходов бюджета в размере около миллиарда рублей.

Последние решения власти уже оценили в архангельской глубинке, где малое предпринимательство остается единственным "мотором" экономики, а вынужденные простои могут стать необратимыми для всех отраслей.

Так, владелец магазина автозапчастей и автосервиса в Няндоме Александр Бурмистров рассказал "РГ", что выручка за последний месяц упала в три раза:

- Последние две недели мы практически не работали, а налоги надо платить. Шестипроцентный налог составлял у нас 30 тысяч, четыре процента - это уже 20 тысяч. Экономия в 10 тысяч при теперешней доходной части, конечно, позитивно скажется на работе предприятия. Тем более людям надо чем-то платить, а сокращать зарплату я не стал - завтра все наладится, что ж, опять работников приглашать?

А вот в пинежской деревне Веркола владельцев собственного дела можно по пальцам пересчитать. Среди них - Игорь Чекалин. Семья Чекалиных переехала в Верколу из Москвы десять лет назад, а недавно открыла в деревне гостевой дом:

- Мы дело начали и отступать не собираемся: дорогу осилит идущий. Пока минимизировали все расходы. Но сегодня всем тяжело, и я хорошо понимаю, что государство не может полностью снять налоги. Хотя даже снижение на два процента - уже в нашу пользу. Значит, о нас думают, - говорит предприниматель.

Сегодня в Архангельской области продолжают работать 15 тысяч ИП и более 12 тысяч предприятий, возобновили работу более 80 системообразующих производств. По словам Александра Цыбульского, в регионе внедряется пакет мер поддержки экономики более чем по 40 пунктам. В течение ближайших месяцев будут также введены отсрочки по налогу на имущество, транспортному налогу, расширяются программы микрокредитования, будут снижаться ставки по кредитам:

- Это не исчерпывающий список, мы находимся в прямом диалоге с бизнесом, чтобы корректировать и дополнять план мероприятий. Задача сегодня - максимально сохранить рабочие места и дать возможность работодателям выплачивать зарплату, - отметил врио губернатора. - Понимая, что после пандемии мы столкнемся с последствиями глобального экономического кризиса, в ближайшие полгода планируем принять много решений в рамках долгосрочного стратегического плана для качественного рывка в развитии экономики региона.

Напомним: ранее решением правительства Архангельской области арендная плата за использование областного имущества была снижена до одного рубля за квадратный метр.

Кстати

На апрельской сессии Областного собрания парламентарии большинством голосов согласовали кандидатуру Ваге Петросяна на должность заместителя губернатора Архангельской области по внутренней политике - руководителя администрации Архангельской области и правительства Архангельской области. Его представил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Цыбульский.

- Это хорошо известный вам человек, ваш коллега. Прошу поддержать его кандидатуру, - обратился к депутатам Александр Цыбульский.

Напомним, с 2010 года Ваге Самвелович занимал пост генерального директора аэропорта Архангельск, а в сентябре 2018 года был избран депутатом Архангельского областного собрания 7-го созыва и возглавлял комитет по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре без отрыва от основной деятельности. Назначение Ваге Петросяна на новый пост поддержали фракции "Единая Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР и КПРФ.

- Сложнейшее предприятие, которым управлял наш коллега, сегодня находится на достойном уровне, за десять лет аэропорт превратился в современный транспортный комплекс. А человека мы всегда оцениваем по его делам, - сказал заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Иван Новиков.

Ваге Петросян должен досрочно сложить с себя депутатские полномочия.

Цифра

4 процента составляет ставка налога на доходы по упрощенной системе налогоообложения с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года