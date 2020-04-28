В Ленинградской области подтверждена первая смерть от коронавируса

В Ленинградской области официально подтверждена первая смерть от коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

От COVID-19 скончалась 50-летняя медицинская сестра Гатчинской клинической межрайонной больницы Наталья Хечумова. Власти региона обещали оказать помощь родным погибшей.

Также в Ленинградской области принято решение выплачивать близким медработников, которые погибли от коронавирусной инфекции при исполнении служебного долга один миллион рублей. В случае если болезнь приведет к инвалидности, сумма составит 500 тысяч.

На сегодняшний момент в Ленинградской области подтвержден 781 случай коронавирусной инфекции.