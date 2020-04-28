В Ленинградской области подтверждена первая смерть от коронавируса

Посмотреть эту публикацию в Instagram
Принял решение о дополнительных гарантиях медикам. #ленобласть гарантирует в случае смерти медицинского работника, работающего с больными коронавирусной инфекцией во время пандемии, выплату семье умершего 1 млн рублей, в случае потери здоровья в результате заболевания коронавирусом - 500 тысяч рублей. #стопкоронавирус #дрозденко
В Ленинградской области официально подтверждена первая смерть от коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
От COVID-19 скончалась 50-летняя медицинская сестра Гатчинской клинической межрайонной больницы Наталья Хечумова. Власти региона обещали оказать помощь родным погибшей.
Также в Ленинградской области принято решение выплачивать близким медработников, которые погибли от коронавирусной инфекции при исполнении служебного долга один миллион рублей. В случае если болезнь приведет к инвалидности, сумма составит 500 тысяч.
На сегодняшний момент в Ленинградской области подтвержден 781 случай коронавирусной инфекции.