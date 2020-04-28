В Ленобласти мужчина ранил двух полицейских отверткой

В городе Тихвин Ленинградской области местный житель напал на сотрудников полиции и ранил их отверткой.
Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полицейские выясняли обстоятельства кражи мобильного телефона.
На причастность и хищению было решено проверить 48-летнего местного жителя, который неоднократно имел конфликты с законом.
В момент визита полицейских мужчина был пьян. Он напал на стражей порядка и нанес им серьезные ранения отверткой. Сейчас нападавший задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Пострадавшие полицейские находятся на амбулаторном лечении.