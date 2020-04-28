В Мурманской области число заболевших COVID-19 превысило 1000 человек

Число заболевших коронавирусом в Мурманской области составило 1056 человек. Об этом сообщили в региональном оперштабе по эпидемиологической безопасности. За сутки прибавилось 67 больных.

На стройплощадке в селе Белокаменке, где возводится Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, насчитывается 867 зараженных. За прошедшие сутки их стало больше на 60 человек.

- На объекте трудится более 100 жителей Мурманской области, - отметили в оперштабе. - Губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании 27 апреля поручил проработать вопрос и найти решение, позволяющее покинуть стройплощадку всем жителям региона, кто этого желает.

Для рабочих Мурманской области планируется подготовить обсерватор. Где они смогут пройти двухнедельный карантин, перед тем как попасть домой.

Как отметили в оперштабе, 86 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 966 человек находятся на лечении с COVID-19. Четыре пациента скончались.