В Мурманской области число заболевших COVID-19 превысило 1000 человек

Новости

В Уфе песню "День Победы" исполнили на башкирском языке 14:56
Детские лагеря в Ленинградской области откроются в июле 14:54
Оператор "Северного потока - 2" не получал уведомлений по активам компании 14:50
Уточнен и утвержден список недействительных паспортов граждан России 14:49
Фото: В Петербурге появилась стена памяти умерших от COVID-19 медиков 14:45
В Самарской области умерли три пациента с коронавирусом 14:42
Набиуллина не поддержала идею о запрете работы коллекторов и МФО 14:41
Как могла выглядеть Милина в отмененном фильме по Mortal Kombat 14:40
В Британии почтили минутой молчания погибших от COVID-19 медиков 14:38
Москвичи начали получать штрафы с видеокамер за езду без пропусков 14:35
В Киргизии ряд предприятий возобновят работу в режиме ЧП 14:33
Биологи пересмотрели взгляды на геном вируса герпеса 14:30
Президент поручил провести медикаментозную профилактику медиков 14:29
Жителя Мурома с COVID-19 госпитализировали по решению суда 14:26
В День Победы военная авиация пролетит над Петербургом и еще 11 городами 14:23
Путин поручил представить план-график разработки вакцин от коронавируса 14:22
Рогозин: Экипаж МКС прошел инкубационный период по COVID-19 14:17
Более 50 тысяч медработников в Москве прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу 14:15
Что известно о новом Nissan Pathfinder 14:13
ЕР направила предложения по поддержке экономики Путину и Мишустину 14:12
В Минусинске из-за COVID-19 у врача корпус больницы закрыли на карантин 14:10
В компьютерах для дистанционного обучения нуждаются 950 тыс. школьников 14:07
Сальма Хайек: Если ведешь себя как Харви, то у тебя будут последствия 14:05
Синоптики рассказали о погоде на майские праздники в Москве 14:03
Калининградского школьника наградили за спасение брата и сестры 14:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
28.04.2020 13:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Мурманской области число заболевших COVID-19 превысило 1000 человек

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Число заболевших коронавирусом в Мурманской области составило 1056 человек. Об этом сообщили в региональном оперштабе по эпидемиологической безопасности. За сутки прибавилось 67 больных.

Фото: AP Photo/Paul Sancya
В калининградской больнице 50 человек заразились COVID-19

На стройплощадке в селе Белокаменке, где возводится Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, насчитывается 867 зараженных. За прошедшие сутки их стало больше на 60 человек.

- На объекте трудится более 100 жителей Мурманской области, - отметили в оперштабе. - Губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании 27 апреля поручил проработать вопрос и найти решение, позволяющее покинуть стройплощадку всем жителям региона, кто этого желает.

Для рабочих Мурманской области планируется подготовить обсерватор. Где они смогут пройти двухнедельный карантин, перед тем как попасть домой.

Как отметили в оперштабе, 86 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 966 человек находятся на лечении с COVID-19. Четыре пациента скончались.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Мишустин поручил проработать концепцию по снятию ограничений из-за COVID-19
ЦБ предложил временно разрешить выдачу полисов ОСАГО без техосмотра
Россия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции