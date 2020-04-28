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28.04.2020 18:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге продлят запрет на посещение храмов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургская епархия готовится к оглашению циркулярного письма митрополита Варсонофия о продлении режима, когда богослужения проводятся без прихожан. Мера связана со сложной эпидемической обстановкой.

Патриарх Кирилл установил ответственность за несоблюдение мер по коронавирусу

Богослужения в таком формате стали проводиться в Петербурге с 13 апреля. Изначально данная мера была рассчитана до 20 апреля, затем запрет на посещение храмов продлился до 28 апреля, когда весь православный мир отмечает праздник Радоницы. Ожидается, что богослужения без прихожан будут проводиться до особого распоряжения.

Ранее распоряжение о запрете богослужений с участием прихожан издал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В документе, в частности говорится: "В тех случаях, когда несоблюдение распоряжений повлечет заражение человека коронавирусной инфекцией с последующей его смертью, виновный может быть привлечен к церковному суду, а в иных случаях к церковно-административной ответственности в связи с намеренным игнорированием мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения смертельной болезнью".

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