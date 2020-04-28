В Петербурге продлят запрет на посещение храмов

Санкт-Петербургская епархия готовится к оглашению циркулярного письма митрополита Варсонофия о продлении режима, когда богослужения проводятся без прихожан. Мера связана со сложной эпидемической обстановкой.

Богослужения в таком формате стали проводиться в Петербурге с 13 апреля. Изначально данная мера была рассчитана до 20 апреля, затем запрет на посещение храмов продлился до 28 апреля, когда весь православный мир отмечает праздник Радоницы. Ожидается, что богослужения без прихожан будут проводиться до особого распоряжения.

Ранее распоряжение о запрете богослужений с участием прихожан издал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В документе, в частности говорится: "В тех случаях, когда несоблюдение распоряжений повлечет заражение человека коронавирусной инфекцией с последующей его смертью, виновный может быть привлечен к церковному суду, а в иных случаях к церковно-административной ответственности в связи с намеренным игнорированием мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения смертельной болезнью".