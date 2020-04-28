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28.04.2020 13:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге создадут базу доноров плазмы для лечения COVID-19

Текст: Вера Черенева

В Петербурге начато формирование базы потенциальных доноров плазмы для лечения COVID-19. Ими могут стать вылечившиеся от коронавирусной инфекции, их в Петербурге уже 544 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по здравоохранению Северной столицы.

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В основу базы ложатся данные из больниц, где проходили лечение пациенты. Сдача крови возможна через две недели после выписки.

Изначально работу с донорами в городе планировалось начать 27 апреля, но затем сроки были сдвинуты, сейчас в комздраве говорят, что заборы крови начнутся через одну-две недели.

Сейчас Петербург находится на третьем месте в России по заболеваемостью коронавирусной инфекцией. В городе подтверждено 3 436 новых случаев COVID-19, из них 198 - за минувшие сутки.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Распространение коронавируса COVID-19

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