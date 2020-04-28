В Петербурге волонтеры развезут проднаборы пенсионерам и многодетным

Сегодня петербургские волонтеры проекта #Мывместе приступили к развозке тысячи с лишним продуктовых наборов для нуждающихся пенсионеров и многодетных семей Васильевского острова.

Организация процесса происходит стремительно. Накануне вечером от районной соцслужбы, социальные работники не справляются с многократно возросшей нагрузкой, поступает просьба о помощи. Волонтеры, выразившие готовность заняться развозкой, тут же объединяются в чате под названием "1000 наборов", где договариваются о том, кто с кем работает в одном экипаже. На следующее утро десант добровольцев загружает в багажники машин коробки с продуктами (в наборах крупы, макароны, консервы, молоко, сахар, мука, конфеты и так далее) и разъезжается по адресам. За первый день проднаборы были доставлены по 230 адресам.

Для волонтеров работа на социальной доставке - это и возможность отдохнуть от выполнения сложных заявок, и новые впечатления, и эмоциональная разгрузка.

- Мне одинаково приятно как выполнять традиционные заявки на покупку продуктов и лекарств, так и заниматься доставками наборов, - говорит Ксения Черемхина, гендиректор компании-туроператора в обычной жизни и обычный волонтер сейчас. - Заказы - это квест и загадки. То раздобыть стебли сельдерея, то купить корюшку на улице, но при этом умудриться предоставить за нее чек. А развозка - это всегда слова благодарности. Особенно здорово, когда привозишь продуктовый набор пенсионеру, с которым уже доводилось встречаться, выполняя его заявку, и видишь, что у него все хорошо.

- Для нас важно все. И выполнение заявок, и социальная доставка - это все помощь, которая очень нужна многим, - продолжает волонтер Анастасия Киндзерская. - Мне один набор от соцслужбы отдали просто так (кто-то из получателей был на даче), я его отвезла особо нуждающейся бабушке. Она очень плохо ходит, поэтому я разложила для нее продукты по отдельным пакетам, чтобы ей легче было отнести их в свою комнату в коммуналке… А дети из одной многодетной семьи, которой мы привезли продуктовый набор, подарили нам свои рисунки. Это очень приятно!

Доставка продуктовых наборов хоть изначально и не входила в круг деятельности волонтеров проекта #Мывместе, но сейчас является довольно большой частью их работы. Значительная часть благотворительных наборов расходится со складов Фонда продовольствия "Русь".

- За апрель мы с помощью волонтеров раздали нуждающимся 45 тысяч продуктовых наборов, - рассказывает Диана Кропотина, руководитель окружного отделения Фонда по СЗФО. - Получатели - в основном нуждающиеся пенсионеры и многодетные семьи. Список адресов формируется по базам соцслужб, а также по заявкам, которые поступают напрямую в Фонд с нашей страницы в соцсетях. Только за последние две недели к нам обратились с просьбой о помощи 3600 петербуржцев. Мы не требуем документального подтверждения "нуждаемости", но в разговоре с заявителем стараемся выяснить, действительно ли ему нужна помощь, и какая именно. Важно, чтобы люди получали именно те продукты, которые ему необходимы. Поэтому мы, например, очень радуемся, что сейчас можем раздать многодетным наборы с помидорами и огурцами - овощи предоставил один агрохолдинг. А сегодня к нам поступили две фуры с детским питанием - кашками и пюре. Соответственно, в ближайшее время помощь получат семьи с маленькими детьми.

Волонтер Ксения Черемхина с напарником. Фото: Архив Ксении Черемхиной

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