В Петербурге задержали мошенников, торговавших БАДами

Сотрудники МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объявили о ликвидации мошеннической сети. Злоумышленники обманывали пожилых людей, причем дважды: вначале они продавали им пустышки под видом биологически активных добавок, потом выманивали "компенсацию за некачественный продукт".

Согласно данным следствия, схема работала в два этапа. Вначале мошенники размещали в газетах рекламу БАДов, потом отправляли позвонившим по указанным телефонам людям (чаще всего это были пенсионеры) дешевую косметику.

Спустя некоторое время диспетчеры обзванивали обманутых ими людей, представлялись работниками банков или страховых компаний и под предлогом возмещения за некачественную продукцию сообщали о полагающейся им крупной компенсации. Только чтобы ее получить, нужно было оплатить комиссию за банковские операции - от 10 до 50 тысяч рублей. Разумеется, никакие компенсации людям не выплачивали.

Ежедневно доход злоумышленников составлял до 300 тысяч рублей. Одна петербурженка отдала аферистам около восьми миллионов рублей, взяв для этого кредит и назанимав у знакомых. Говорит, что человек, с которым она общалась по телефону, ее словно загипнотизировал.

По мнению следователей, фигуранты могут быть причастны как минимум к восемнадцати преступным эпизодам, общий ущерб оценивается в десятки миллионов рублей. Жертвами обмана становились пожилые жители не только Петербурга и Ленинградской области, но и других регионов России.

Мошенническая сеть функционировала с 2016 года и включала в себя более двадцати человек: организаторы, диспетчеры, курьеры, бухгалтеры, закупщики. К настоящему времени следствию удалось установить личности восьми курьеров и девяти диспетчеров. Примечательно, что в преступной группе, обманывавшей стариков, были весьма пожилые люди. Так, одному из задержанных курьеров 72 года.

Предварительно установлены организаторы преступного бизнеса. Это 51-летний уроженец Читинской области и 44-летний уроженец Петрозаводска.

Злоумышленники работали в двух офисах в бизнес-центрах Выборгского района Санкт-Петербурга. Для создания видимости легальной деятельности были учреждены две коммерческие организации - от их имени клиентам оформляли документы.

Возбуждено три уголовных дела по статье "мошенничество". Одиннадцать человек задержаны.

Следствие продолжается. Сотрудники полиции устанавливают личности соучастников, разыскивают потерпевших и разбираются в обстоятельствах преступлений.