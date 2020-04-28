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28.04.2020 19:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Святыня без защиты

В Пскове разрушается Анастасиевская часовня
Текст: Павел Журавихин, Федор Костюченко (Псков - Москва)
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(8147)
На берегу реки Великой стоит в Пскове малоприметная часовенка Святой Анастасии. Далеко не каждый из жителей города знает удивительную историю появления в этом месте этого скромного памятника с трагической и не менее героической судьбой, которая тесно переплетена с судьбой самого города.
Время неумолимо разрушает уникальную часовню. Пошли трещины по бесценным фрескам, начались подвижки фундамента... Фото: Павел Журавихин Время неумолимо разрушает уникальную часовню. Пошли трещины по бесценным фрескам, начались подвижки фундамента... Фото: Павел Журавихин
Время неумолимо разрушает уникальную часовню. Пошли трещины по бесценным фрескам, начались подвижки фундамента... Фото: Павел Журавихин

Согласно псковской летописи первая деревянная часовня была воздвигнута на этом месте еще в 1710 году, когда в Пскове свирепствовала смертельная эпидемия чумы: "Весною из Риги, - сообщает летописец, - занесена в Нарву, Псков, Изборск, Порхов, Гдов и другие пригороды... моровая язва, от которой множество ежедневно умирало". И вот "по обещанию, во время мора" и была построена во Пскове "сентября 1 часовня".

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Деревянную часовню во имя Святой исцелительницы Анастасии Римлянки псковичи установили в начале дороги в Прибалтику, чтобы преградить путь смертельному недугу. С тех пор Анастасиевская часовня пользовалась в народе особой любовью и почитанием. Она простояла 200 лет, до 1911 года, пока через реку Великую не стали возводить новый мост. Согласно проекту он должен был пройти прямо над Анастасиевской часовней, но горожане, помня старинный обет предков, возвели на этом месте каменную часовню. В создании этого архитектурно-художественного шедевра участвовали два выдающихся деятеля русской культуры: зодчий Алексей Щусев и художник Николай Рерих, разработавший эскизы росписей, в образах которых воплотилась тема заступничества, покровительства и охранения небесных сил от поветрий и моров, войн и стихийных бедствий.

После событий 1917 года Анастасиевскую часовню обезглавили и закрыли. В разные годы в ней располагались кассы кинотеатра, газетный киоск, керосиновая лавка... Ольгинский мост трижды взрывали. Но маленькая часовня словно страж города Пскова стояла на мосту в неприкосновенности, в полной мере оправдывая имя своей небесной покровительницы.

Весной 1969 года над Анастасиевской часовней возникла очередная угроза уничтожения. Однако памятник был спасен усилиями псковских архитекторов-реставраторов - Эллы Петуховой и Натальи Рахманиной. С тех пор средства на реставрацию памятника больше не выделялись. А время неумолимо его разрушает. Пошли трещины по бесценным фрескам, начались подвижки фундамента, увеличился крен памятника...

Ситуация катастрофическая, признают сотрудники государственного Псковского музея-заповедника и пытаются спасти часовню от разрушения. Но средств у них нет.

В марте к министру культуры Ольге Любимовой обратились с письмом уже более трехсот представителей общественных организаций из девяти стран мира с просьбой помочь сохранить Анастасиевскую часовню и выделить средства для спасения ее уникальных росписей. С такой же просьбой обратился и губернатор области Михаил Ведерников. Из полученного ответа следует, что заявка Псково-Изборского музея-заповедника будет рассмотрена в установленном порядке.

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Что стоит за этим ответом - надежда или обреченность? Сказать трудно. А пока помочь святыне вызвались общественные организации. Так, Благотворительный фонд имени Елены Рерих накануне 85-летия Пакта Рериха объявил программу по сбору средств на воссоздание первоначального облика Анастасиевской часовни.

Разрушается памятник - исчезает часть истории. "Каждый памятник, - говорил академик Дмитрий Лихачев, - разрушается навечно..." Сегодня в Пскове от нашего равнодушия погибает свидетельница нашего прошлого, напоминающая о том, как святыни оберегают Россию от бед.

Общество Религия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Псков

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