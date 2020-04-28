Электроэнергия от ветрогенераторов в Мурманской области может быть успешно использована для отопления жилья в отдаленных поселках. Эту идею предложили специалисты Центра физико-технических проблем энергетики Севера (ЦФТПЭС) КНЦ РАН.

- Особенно перспективным представляется развитие системной ветроэнергетики, - отмечает Валерий Минин, заместитель директора по научной работе ЦФТПЭС. - Речь идет о работе крупных ветропарков в составе энергосистемы. Значительный эффект может принести их участие в электроснабжении автономных потребителей - совместная работа дизельных электростанций и ветроэнергетических установок (ВЭУ). Наконец, в северных условиях заслуживает внимания участие ВЭУ в теплоснабжении, когда котельная на том или ином объекте работает совместно с ВЭУ.

Это открывает большие перспективы для снижения потребления мазута, за счет которого до сих вырабатывается более 70 процентов тепла в Заполярье. Кольский полуостров - кладезь ветровой электроэнергии. Данный ресурс прибрежных районов Заполярья оценивается здесь в 250 миллиардов киловатт-часов. При расположении ветроустановок на расстоянии 10 диаметров ветроколеса друг от друга их суммарная установленная мощность может составить около 80 миллионов киловатт - это примерно в 20 раз больше, чем сегодняшний уровень электропотребления всей области.

В регионе определены четыре потенциальные площадки для строительства ветропарков. На одной из них эти планы уже реализуются. Речь идет о 81-м километре автодороги Мурманск - Териберка, где уже началось строительство ветропарка мощностью 201 мегаватт. Сдача объекта намечена на декабрь 2021 года. Как сообщили в компании, строящей объект, электроэнергия парка будет передаваться в Кольскую энергосистему.

С помощью ветра можно выработать 80 миллионов киловатт — это в 20 раз больше, чем нужно региону

Использование "ветряного" электричества для отопления зданий в регионе вполне возможно, но для этого понадобятся электрокотельные. Кроме того, необходимо решить вопрос, по каким тарифам электроэнергия будет отпускаться на отопительные нужды. Тариф на энергоснабжение электрокотельных сегодня остается таким же, как для промышленных предприятий. Но эти котельные снабжают теплом и горячей водой население, поэтому логично было бы установить для них такой же тариф, как для физических лиц. Однако региональным властям пока не удается договориться на этот счет с федеральным центром. На данный момент можно оборудовать здания "сухим" обогревом с помощью электрорадиаторов в том случае, если микрорайон, поселок или квартал строится "с нуля", на пустом месте. Возможно, первой ласточкой станет село Териберка, где в 2020-2021 годах предстоит снести старую угольную котельную. Поскольку Териберка фактически стала туристическим центром региона, областные власти рассматривают вариант строительства в селе новых электросетей и полностью перевести населенный пункт на "сухой" электрообогрев.

Помимо системной, в Заполярье можно развивать и автономный вариант ветроэлектроэнергетики. Речь идет о том, чтобы запитывать от ветроэлектрогенераторов маяки, метеостанции, пограничные заставы, объекты Северного флота, подчеркивает Валерий Минин. Не исключено, что таким же образом можно будет обогревать и жилье. Это позволит сэкономить немалые деньги на топливе, используемом для выработки электроэнергии дизельными электростанциями (ДЭС). Его стоимость при перевозке может возрастать в полтора-два раза по сравнению с отпускной ценой. Если учесть, что в 2019 году его цена составляла 48-50 тысяч рублей за тонну, то после доставки потребителю стоимость топлива может достигать 70-80 тысяч рублей за тонну и более. Электроэнергия от таких дизельных станций получается "золотой" - 30-35 рублей за киловатт-час, в восемь-десять раз выше, чем при централизованном электроснабжении. Если перевести "дизельных" потребителей на энергоснабжение от комплексов "ДЭС плюс ВЭУ", то в графике электрической нагрузки 32-51 процент может занять ветровая электроэнергия. Это позволит снизить ее себестоимость на 24-28 процентов.

Совместное использование котельных на органическом топливе и ветряков способно дать еще больший экономический эффект. Расчеты показали, что данный вариант позволяет уменьшить расход топлива котельных на 50-70 процентов и снизить себестоимость тепла на 41-48 процентов. В этом случае перестает быть критичным главный недостаток ветра - его непостоянство. Короткие изменения мощности ВЭУ при колебаниях скорости ветра могут сглаживаться за счет аккумулирующей способности системы теплоснабжения или самих отапливаемых зданий, а при долгом безветрии можно включить на необходимую мощность котельную.

Тем временем

Сложности с внедрением в повседневную жизнь Заполярья ветряков связаны с нехваткой квалифицированных кадров. "РГ" уже сообщала о том, что в 2015 году в селах Чаваньга, Пялица, Тетрино и Чапома Мурманской области появились ветро-солнечно-дизельные электростанции производства Германии. Благодаря им в селах впервые за все время их существования была налажена круглосуточная подача электричества. Однако ветряки начали выходить из строя из-за недостаточно квалифицированного обслуживания и ошибок в техзадании на стадии проекта. Фирма-подрядчик, которая их устанавливала, впоследствии обанкротилась. Сейчас установки работают исправно, но необходимость тщательной проработки техзадания специалистами-энергетиками налицо - как и заблаговременное решение вопроса, кому предстоит обслуживать ветроустановку.